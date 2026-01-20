京都賞櫻省錢「遊」一套！ 捷絲旅大阪心齋橋館推早鳥，入住日幣萬元是好「招」！



大阪萬博紀念公園櫻花滿開，旅人漫步花海之間，呈現以大阪為據點展開關西賞櫻旅程。圖／捷絲旅提供





【旅遊經 洪書瑱報導】





2月一定是許多上班族最期待的月份，因為有半個月都在放假中，其中包括：春節9天連假，以及和平紀念日三天連假等。而日本一直都是國人最愛出遊的國度，其中日本大阪，也是旅遊「重點」之一，大阪是一個充滿活力的城市，適合追求刺激、歷史文化、美食購物或親子旅遊，都能找到合適的去處，如：日本環球影城、大阪城公園、大阪海遊館、心齋橋 與 道頓堀，與固力果「跑跑人」招牌合照與阿倍野 HARUKAS 300，日本西部第一高樓的觀景台，不僅坐擁 360 度透明環繞空間，也看夕陽與夜景等等都前往大阪時，必照的打卡照，加上春天賞櫻等，提醒國人欲前往時，請事先提前規劃！其中國內知名飯店業者──晶華國際酒店集團，旗下捷絲旅大阪心齋橋館，一直都是國人出遊大阪時，理想入住的飯店之一，即日起飯店業者推出「大阪慢遊・早鳥春夏」住房專案！

捷絲旅大阪心齋橋館雅齋客房，以簡約設計營造舒適放鬆的住宿氛圍。圖／捷絲旅提供







大阪心齋橋與道頓堀街景交織熱鬧氛圍，展現城市活力與多元魅力。圖／捷絲旅提供





交通便捷的捷絲旅大阪心齋橋館位於心齋橋地鐵站步行僅需5分鐘的黃金地段，四線地鐵交會，方便旅客串聯大阪市區各大景點，亦可輕鬆延伸前往京都、神戶、奈良等近郊城市。春夏是關西旅遊型態最為多元的季節，從 3 月京都櫻花盛開、5 月奈良初夏散策，到 6 月大阪入夏前氣候相對清爽、旅遊節奏更顯悠閒的時期，皆適合以「慢遊大阪」的方式展開旅程。旅人可漫步心齋橋與道頓堀商圈，品嚐章魚燒、大阪燒等在地美食，前往黑門市場、梅田空中庭園，感受城市日常與文化風景交織的獨特魅力。









晶華會會員透過官網預訂「大阪慢遊・早鳥春夏」住房專案，入住期間可獲贈「限定版大阪心齋橋館設計款二指襪」乙雙。圖／捷絲旅提供





看準民眾提早安排春夏行程、掌握優惠房價的趨勢，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅大阪心齋橋館推出「大阪慢遊・早鳥春夏」住房專案，主打提前規劃、從容出遊的旅宿提案。專案期間開放預訂 1 至 6 月入住 的住宿日期，雙人入住每晚日幣 10,000 元起，換算台幣約 1,916 元起，並加碼贈送 延後退房至中午 12 點 的貼心禮遇，讓旅人無須匆忙，輕鬆展開慢遊大阪的春夏旅程。住房專案即日起至 2 月 15 日 限時開放預訂，優惠數量有限。

捷絲旅大阪心齋橋館表示，新一年的開始，以「慢遊大阪」為概念推出早鳥專案，鼓勵旅客以更彈性、悠閒的節奏，深度感受關西城市魅力。近年來，大阪憑藉交通便利、住宿價格相對親民，加上購物、美食與娛樂機能齊備，已成為旅人規劃關西行程的重要據點。相較京都於櫻花季及旅遊旺季期間的高房價，選擇入住大阪不僅有助於控管旅遊預算，也能保有行程安排彈性。旅客白天可搭乘電車前往京都賞櫻、走訪古寺名園，夜晚再返回大阪心齋橋，感受商店街與道頓堀的熱鬧氛圍，形成動靜皆宜的旅遊節奏。

捷絲旅大阪心齋橋館館內延續捷絲旅品牌一貫的簡約設計、舒適住宿氛圍與完善的中文服務，深受台灣及華語旅客好評。為回饋會員支持，凡晶華會會員透過官網預訂「大阪慢遊・早鳥春夏」住房專案，入住期間可獲贈「限定版大阪心齋橋館設計款二指襪」乙雙，紀念旅人大阪旅遊回憶，隨時重溫旅程中的美好。





