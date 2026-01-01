京都跨年怎麼過？八坂神社「白朮祭」全紀錄：帶走神火、轉動竹繩，體驗最古老的年末儀式

用一把火，送走舊年

京都八坂神社「おけら詣り」的年末時刻

京都的跨年，從來不急著迎接新的一年，

在這座城市，時間不是被倒數的，而是被一點一滴地送走。

每年12 月 31 日的夜裡，

當多數城市已開始準備煙火與倒數舞台，京都卻仍維持一種近乎克制的安靜；

人們走進位於祇園入口的 八坂神社，

參加名為 「おけら詣り（Okera-mairi）」 的年末參拜，

這不是熱鬧的慶典，而是一場與火、氣味與時間並行的古老儀式。

從疫病之城，到鎮厄之火

八坂神社自平安時代以來，便與「鎮疫」緊密相連，

在醫學尚未發達的年代，京都屢次遭逢疫病、火災與天災，

人們相信災厄並非偶然，而是需要被安撫、被送走的存在。

「おけら詣り」所燃燒的「おけら」，是一種野生藥草（白朮的一種），

在古代醫藥與民間信仰中，它被認為具有驅邪、除濕、淨化之力；

當乾燥的根部被投入火中，燃燒時會散發出極為濃烈、甚至有些刺鼻的氣味，

那不是為了讓人感到舒服，而是為了提醒——這是一場對抗病氣與不順的火。

這把火，從來不是用來照亮夜晚的。

它的任務，是斷開。

夜色中的參拜節奏

從傍晚七點多開始，參拜者便陸續進入神社，

氣氛不若初詣般熱鬧，更多的是年末特有的沉靜，

人們在本殿前合掌，不急著許願，而是向即將結束的一年致意。

隨著夜色加深，神官在境內點燃象徵神聖的御神火；

火焰竄起的瞬間，「おけら」燃燒的氣味立刻瀰漫開來，混合著冬夜的冷氣，形成一種只屬於京都年末的氣息。

神官將火引到一條細長的火繩上，參拜者依序接過火繩，

一邊行走、一邊輕輕轉動手腕，讓火在空氣中持續燃燒而不熄滅；

這個動作沒有急促的節奏，也沒有明確的終點，更像是在提醒：時間不是被追趕的，而是被陪伴的。

火的去處，與生活的距離

在過去，人們會將這道火帶回家中，用來點燃神龕的燈火，

或煮新年第一鍋雜煮，象徵把神明的祝福迎進生活裡，祈求一年無病、平安順遂。

如今，生活方式早已不同。多數人會在神社出口準備好的水桶中，將火熄滅，

留下來的火繩，則被帶回家，作為象徵防火與除厄的護符，靜靜供奉在廚房或角落，不張揚，也不喧嘩；

那是一種很京都的距離感，神聖不必高懸，而是與日常並存。

不倒數的跨年方式

おけら詣り不是為了迎接新的一年，它更像是一場儀式化的告別。

在火焰緩緩燃燒的過程中，人們把舊年的疲憊、不順與病氣，交給火去處理；

而新的一年，並不需要急著開始。當火熄的那一刻，時間自然會往前。

也許正因如此，京都的跨年總顯得特別安靜。

不是因為缺乏熱鬧，而是因為這座城市選擇，用火，為時間畫下一個句點。

當你站在夜色中的八坂神社，看著那一點微光在風中搖曳，你會明白，

有些新開始，並不需要煙火，只要好好地，把舊年送走，就已足夠。

「白朮祭」補充說明

おけら詣り的實際參拜流程（第一次參加也不慌）

① 傍晚至深夜，進入神社參拜

從 12 月 31 日傍晚約 7 點開始，參拜者便陸續進入神社。

本殿前氣氛安靜而內斂，人們合掌參拜，更多是在向即將結束的一年致意，而非急著為新年許願。

② 神官點燃御神火

夜色漸深後，神官在境內點燃象徵神聖的 御神火，並投入「おけら」植物與根部，

火焰升起的瞬間，強烈的氣味在空氣中擴散，成為京都年末特有的記憶。

③ 接火繩，邊走邊轉

神官將火引到一條細長的 火繩 上，參拜者依序接過，

一邊行走、一邊輕輕轉動手腕，讓火不熄滅；

這段路沒有急促的節奏，也沒有明確的終點，

像是在提醒：時間不是被倒數的，而是被陪伴的。

④ 熄火或帶回象徵

過去，人們會將這道火帶回家中，點燃神龕燈火或煮新年第一鍋雜煮。

如今，多半會在神社出口的水桶中將火熄滅。

留下的火繩，則被視為 防火、除厄的護身符，帶回家中，靜靜供奉在廚房或生活的一角。

八坂神社

地址：京都府京都市東山区祇園町北側

電話： 625 0755616155

網站：https://www.yasaka-jinja.or.jp/

文章來源：快樂雲愛旅行