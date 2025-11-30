京都食堂愛心餐 青年志工共造福

錢可以變成善款，就可以替人群造福，日本京都慈濟志工，最近就服務了弱勢學生，從今年八月試辦第一次的食堂供餐活動，獲得不錯的迴響，幾場活動下來，還吸引不少年輕朋友，加入志工行列。

大廚親自示範，寸菜的切法，志工媽媽仔細看也跟著做，慈濟在京都舉辦第二次食堂供餐活動，這一回志工來的人數，都要比被服務的對象還要多了。

志工 堤理惠子：「志工帶了很多東西過來，也準備了很多蔬菜，我只是切了蔬菜和紅蘿蔔而已，其他人的動作比我俐落很多，又那麼認真，讓我非常感動。」

年輕志工呂幸融，曾在三年前捐過造血幹細胞，現在在日本留學，這次也帶著兩位同學一起做好事。

志工 呂幸融：「我是2022年的時候捐的骨髓(幹細胞)，然後現在已經3年了，到目前為止都很健康，我覺得很開心可以幫助到別人，我媽媽也是慈濟委員，她很鼓勵我來日本的時候，也可以參加(慈濟)相關的活動，所以今天來，做飯什麼的，幫助到很多人，覺得很開心。」

食堂的供餐，服務對象主要是社區的學生，但其他有需求的居民也歡迎他們來取餐，現場大家就像一家人一樣溫馨用餐，還有靜思好話的互動。

京都府社會福祉協議會職員 原伸子：「非常感謝你們，很不可思議的飲料，很喜歡。」

京都聯合國教科文組織常任理事 西川昭寬：「日本其實也有類似這樣的料理，不過作為素食料理，今天的餐點真的非常好吃，蔬菜的甜味都有被煮出來，真是一道美味的料理。」

志工 林育德：「我以前就是留學的時候，也是有受到很多的幫忙，所以現在可以透過這個活動，然後把感恩的心，這個愛再傳下去，我覺得是很開心的一件事情。」

食堂的供餐，雖是京都志工初試啼聲辦的活動，但已展現出當地志工團隊的凝聚力，未來他們還將持續規畫相關活動，期待為更多有需要的家庭帶來溫暖。

