京都驚現「純白烏鴉」 日網瘋傳：神明使者降臨

國際中心／杜子心報導



近日，日本京都市動物園附近出現一隻罕見的純白烏鴉，園方17日在IG與X平台發出影片，只見這隻雪白羽毛的烏鴉停在電線上，不斷大聲啼叫、四處張望。在《古事記》與日本古老傳說中，白色動物常被視為神明使者，能帶來吉兆與避凶，因此不少網友看完影片後紛紛表示「神明降臨了！」。這段影片在短短時間內，就吸引超過2400萬人朝聖，大家紛紛留言讚嘆「太美了」、「原來白色烏鴉真的存在！」，甚至有人認為遇見牠是超級幸運象徵。





廣告 廣告

京都電線桿驚見「純白烏鴉」掀千萬朝聖！震驚日網：神明使者來了…

京都市動物園園方指出這隻烏鴉全身羽毛呈現乾淨雪白，但眼睛與鳥喙仍是黑色。（圖／翻攝自X@kyotoshidoubut1）

綜合日本媒體報導，京都市動物園的飼育員表示，這隻白色烏鴉並非完全罕見，但在野外的出現機率極低，大約僅有3萬分之一。牠的全身羽毛呈現乾淨雪白，但眼睛與鳥喙仍是黑色，推測是部分白化的基因突變，而非完全白化症。園方指出，白色烏鴉因毛色明顯，野外生存風險較高，因此能拍下這段影片格外珍貴。影片中雖然這隻小鳥身型像鴿子，但鳴叫聲仍保有標準烏鴉的特徵，才得以證實牠的烏鴉身份。

京都電線桿驚見「純白烏鴉」掀千萬朝聖！震驚日網：神明使者來了…

日本信奉神道教的地區認為白色烏鴉象徵吉兆。（圖／擷取自国土交通省松本砂防事務所X）

在日本許多仍信奉神道教的地區，白色烏鴉象徵吉兆，是神聖的瑞獸，代表幸運與神明訊息。網友看完影片紛紛留言分享，「能看到牠一定會帶來好運」、「牠站在電線上，就像在尋找要傳遞訊息的人」。園方提醒民眾，若巧遇白烏鴉，請不要驚擾，以免造成壓力，園方目前尚未公布牠是否仍在園區附近活動，但這段影片已讓許多網友認為是吉兆人間了。

原文出處：京都電線桿驚見「純白烏鴉」掀千萬朝聖！震驚日網：神明使者來了…

更多民視新聞報導

謝忻「整臉爛掉」怒了！始末全還原：基隆人到底欠了誰

筠熹愛犬嚴重過敏掛急診！《醫學大聯盟》籲魚油、益生菌需適度補充

秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵

