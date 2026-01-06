京都一日遊景點推薦！代表性地標級IG打卡點美食一天走逛吃買超滿足

文／景點+ 張盈盈整理

京都之所以迷人，不只是因為古色古香的街景，更在於它同時保留了日本千年的文化脈動與四季風景。對初訪者來說，京都彷彿是一座活著的歷史博物館；對老旅人而言，它又像一位永遠看不膩的老朋友，每次造訪都能發現新的驚喜。從莊嚴壯麗的清水寺，到象徵城市的京都塔、熱鬧豐盛的錦市場，以及金光閃閃的金閣寺，每個景點都承載著獨特故事與城市靈魂。本篇攻略將帶你一次掌握京都的代表性必訪景點，不論你是準備第一次踏上京都，還是想用更有效率的方式規劃旅程，都能一次收集多個讓IG版面充滿京都感性的畫面！

圖 / 墨刻出版

圖 / AI生成、後製

京都塔 京都タワー

京都塔是代表京都的地標性景點，也是京都駅前最醒目的地標，建築以海上燈塔為藍圖，蘊含著照亮京都古老城鎮的寓意。京都塔上有展望台，雖然只有100 公尺高，但由於古都的禁建令，一般房舍都不高，所以從這裡可以360 度欣賞

京都的風景。

京都塔 京都タワー

地址：京都市下京區烏丸通七条下ル東塩小路町721-1(JR 京都駅正面)

電話：075-361-3215

展望台營業時間10:00~21:00(入場至20:30)

官網：www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/

圖 / 墨刻出版 ，以下同

清水寺

清水寺建於西元798 年，因為寺內 擁有一處清泉( 音羽の潼) 而得名。 紅色仁王門屬「切妻」式建築，是 日本最正統的屋頂建築式樣。清水 寺本堂正殿中央，供奉著一尊十一 面千手觀音，為清水寺的信仰中心， 也是國家重要文化財。

清水寺

地址：京都市東山區淸水1-294

電話：075-551-1234

開放時間：6:00~18:00 ( 7、8 月至18:30 )，夜間特別拜觀春櫻、千日詣り、秋楓至21:30 ( 售票至21:00 )

官網：www.kiyomizudera.or.jp

清水寺3大看點

1.清水舞台

清水寺的正殿殿前的木質露台被稱為「清水舞台」，使用139 根木 頭架構而成、建於斷崖上的懸造清水舞台，高達12m，靠著超水準 的接榫技術，沒有動用任何一根釘子。初春時，清水舞台上能欣賞 腳下如細雪般飛舞的櫻花，深秋之際則有宛若烈火般燃燒的紅葉。

2.音羽の滝

清水寺後方的音羽の滝，相傳喝了這裡的水，可以預防疾病與災厄， 因此又有「金色水」、「延命水」的別稱，為日本十大名水之一，不 妨拾起木杓，嚐嚐清水寺名水的滋味。

3.夜間點燈

每年到了春櫻秋楓之時，清水寺都會開放夜間特別拜觀，讓人在夜間欣賞京都的最佳美景。

位於清水寺後方的音羽の滝，是到這裡造訪不可錯過的能量景點！

祇園 花見小路





花見小路是日本名氣最大的花街，以紅殼格子的一 力茶屋為起點，可以南行抵達春舞表演的祇園甲部 歌舞練場和傳統藝能表演的祇園藝場。藝妓們表演 的茶屋和高級料亭在林立花見小路兩旁，能感受到 這裡獨特神秘的氛圍。

よーじや 祇園店





よーじや的吸油面紙是京都最有人氣的必買名物， 帶有金箔成份的吸油面紙吸油力特強。此外像是純 植物性的香皂、彩妝用品、化妝水、化妝工具、柚 子口味的護唇膏等，都很受顧客歡迎，也是大家來 這裡的首要搶購目標。



よーじや 祇園店

地址：京都市東山區祇園四条花見小路東北角

電話：075-541-0177

營業時間：10:00~18:30，周六日和例假日10:30~19:00

官網：www.yojiya.co.jp

錦市場

從新京極通到高倉通之間的錦小路就是錦市場，有 「京都的廚房」之稱，舉凡京懷石料理到一般家常菜 的素材都可在此買到，其中也有賣廚具、餐具等日 式烹調用具，以及充滿濃濃京都味的美食小舖，營 業時間約為早上9 點到黃昏6 點。

三木鷄卵 錦 本店

強調使用嚴選食材的三木雞卵主要賣的是高湯煎蛋， 以北海道利尻昆布與柴魚熬煮的高湯，在職人的巧 手下一塊塊煎出日式煎蛋的標準形狀，一咬下，層 層疊疊的軟嫩的口感中竟然溢出滿滿的鮮美高湯， 鹹味恰到好處。

三木鷄卵 錦 本店

地址：京都市中京區錦小路通富小路西入ル東

魚屋町

電話：075-221-1585

營業時間：9:00～7:00

網址：mikikeiran.com/

錦 天滿宮

錦天滿宮是錦市場的鎮守神社，也是京都商人們的 重要信仰中心，祭拜的神祇菅原道真，除了是一般 人熟悉的學問之神外，也掌管著商業才能。錦天滿 宮入口處的黑牛塑像，據說摸了就會有好運，因此 牛頭被摸得閃閃發亮。

錦 天滿宮

地址：京都市中京區新京極通四条上る中之町

電話：537 075-231-5732

開放時間：8:00~20:00

官網：https://nishikitenmangu.or.jp/

%ARABIKA 京都

% ARABIKA 雖然是來自香港的品牌，不過他的形象倒是與京都緊密結合，成為到京都不少旅人會打卡造訪的咖啡館。店主山口淳一於2014 年得到了世界拉花冠軍的殊榮，不只拉花技巧純熟，自家烘焙的豆子香味宜人，入口不苦不澀，味覺就這麼跟著咖啡一同旅行於世界中。

%ARABIKA

地址：京都市東山區星野町87-5

電話：075-746-3669

營業時間：9:00~18:00

官網：www.arabica.coffee

圖 / %ARABIKA 京都

金閣寺

金閣寺是由足利義滿於1397 年打造，三層樓閣的金 閣寺位於鏡湖池畔，底層為「阿彌陀堂法水院」，第 二層是稱為「潮音閣」的觀音殿，最上層則是仿唐 室建築的格局，一隻飛舞的金色鳳凰矗立在屋頂。 現在所看到的金閣寺是於昭和30 年(1955) 重建， 昭和62 年再貼上金箔復原的。

金閣寺

地址：京都市北區金閣寺町1

電話：075-461-0013

開放時間：9:00～17:00

官網：www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/

