京都一日遊景點推薦！代表性地標級IG打卡點美食一天走逛吃買超滿足
文／景點+ 張盈盈整理
京都之所以迷人，不只是因為古色古香的街景，更在於它同時保留了日本千年的文化脈動與四季風景。對初訪者來說，京都彷彿是一座活著的歷史博物館；對老旅人而言，它又像一位永遠看不膩的老朋友，每次造訪都能發現新的驚喜。從莊嚴壯麗的清水寺，到象徵城市的京都塔、熱鬧豐盛的錦市場，以及金光閃閃的金閣寺，每個景點都承載著獨特故事與城市靈魂。本篇攻略將帶你一次掌握京都的代表性必訪景點，不論你是準備第一次踏上京都，還是想用更有效率的方式規劃旅程，都能一次收集多個讓IG版面充滿京都感性的畫面！
圖 / 墨刻出版
圖 / AI生成、後製
京都塔 京都タワー
京都塔是代表京都的地標性景點，也是京都駅前最醒目的地標，建築以海上燈塔為藍圖，蘊含著照亮京都古老城鎮的寓意。京都塔上有展望台，雖然只有100 公尺高，但由於古都的禁建令，一般房舍都不高，所以從這裡可以360 度欣賞
京都的風景。
京都塔 京都タワー
地址：京都市下京區烏丸通七条下ル東塩小路町721-1(JR 京都駅正面)
電話：075-361-3215
展望台營業時間10:00~21:00(入場至20:30)
官網：www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/
圖 / 墨刻出版 ，以下同
清水寺
清水寺建於西元798 年，因為寺內 擁有一處清泉( 音羽の潼) 而得名。 紅色仁王門屬「切妻」式建築，是 日本最正統的屋頂建築式樣。清水 寺本堂正殿中央，供奉著一尊十一 面千手觀音，為清水寺的信仰中心， 也是國家重要文化財。
清水寺
地址：京都市東山區淸水1-294
電話：075-551-1234
開放時間：6:00~18:00 ( 7、8 月至18:30 )，夜間特別拜觀春櫻、千日詣り、秋楓至21:30 ( 售票至21:00 )
官網：www.kiyomizudera.or.jp
清水寺3大看點
1.清水舞台
清水寺的正殿殿前的木質露台被稱為「清水舞台」，使用139 根木 頭架構而成、建於斷崖上的懸造清水舞台，高達12m，靠著超水準 的接榫技術，沒有動用任何一根釘子。初春時，清水舞台上能欣賞 腳下如細雪般飛舞的櫻花，深秋之際則有宛若烈火般燃燒的紅葉。
2.音羽の滝
清水寺後方的音羽の滝，相傳喝了這裡的水，可以預防疾病與災厄， 因此又有「金色水」、「延命水」的別稱，為日本十大名水之一，不 妨拾起木杓，嚐嚐清水寺名水的滋味。
3.夜間點燈
每年到了春櫻秋楓之時，清水寺都會開放夜間特別拜觀，讓人在夜間欣賞京都的最佳美景。
位於清水寺後方的音羽の滝，是到這裡造訪不可錯過的能量景點！
祇園 花見小路
花見小路是日本名氣最大的花街，以紅殼格子的一 力茶屋為起點，可以南行抵達春舞表演的祇園甲部 歌舞練場和傳統藝能表演的祇園藝場。藝妓們表演 的茶屋和高級料亭在林立花見小路兩旁，能感受到 這裡獨特神秘的氛圍。
よーじや 祇園店
よーじや的吸油面紙是京都最有人氣的必買名物， 帶有金箔成份的吸油面紙吸油力特強。此外像是純 植物性的香皂、彩妝用品、化妝水、化妝工具、柚 子口味的護唇膏等，都很受顧客歡迎，也是大家來 這裡的首要搶購目標。
よーじや 祇園店
地址：京都市東山區祇園四条花見小路東北角
電話：075-541-0177
營業時間：10:00~18:30，周六日和例假日10:30~19:00
官網：www.yojiya.co.jp
錦市場
從新京極通到高倉通之間的錦小路就是錦市場，有 「京都的廚房」之稱，舉凡京懷石料理到一般家常菜 的素材都可在此買到，其中也有賣廚具、餐具等日 式烹調用具，以及充滿濃濃京都味的美食小舖，營 業時間約為早上9 點到黃昏6 點。
三木鷄卵 錦 本店
強調使用嚴選食材的三木雞卵主要賣的是高湯煎蛋， 以北海道利尻昆布與柴魚熬煮的高湯，在職人的巧 手下一塊塊煎出日式煎蛋的標準形狀，一咬下，層 層疊疊的軟嫩的口感中竟然溢出滿滿的鮮美高湯， 鹹味恰到好處。
三木鷄卵 錦 本店
地址：京都市中京區錦小路通富小路西入ル東
魚屋町
電話：075-221-1585
營業時間：9:00～7:00
網址：mikikeiran.com/
錦 天滿宮
錦天滿宮是錦市場的鎮守神社，也是京都商人們的 重要信仰中心，祭拜的神祇菅原道真，除了是一般 人熟悉的學問之神外，也掌管著商業才能。錦天滿 宮入口處的黑牛塑像，據說摸了就會有好運，因此 牛頭被摸得閃閃發亮。
錦 天滿宮
地址：京都市中京區新京極通四条上る中之町
電話：537 075-231-5732
開放時間：8:00~20:00
官網：https://nishikitenmangu.or.jp/
%ARABIKA 京都
% ARABIKA 雖然是來自香港的品牌，不過他的形象倒是與京都緊密結合，成為到京都不少旅人會打卡造訪的咖啡館。店主山口淳一於2014 年得到了世界拉花冠軍的殊榮，不只拉花技巧純熟，自家烘焙的豆子香味宜人，入口不苦不澀，味覺就這麼跟著咖啡一同旅行於世界中。
%ARABIKA
地址：京都市東山區星野町87-5
電話：075-746-3669
營業時間：9:00~18:00
官網：www.arabica.coffee
圖 / %ARABIKA 京都
金閣寺
金閣寺是由足利義滿於1397 年打造，三層樓閣的金 閣寺位於鏡湖池畔，底層為「阿彌陀堂法水院」，第 二層是稱為「潮音閣」的觀音殿，最上層則是仿唐 室建築的格局，一隻飛舞的金色鳳凰矗立在屋頂。 現在所看到的金閣寺是於昭和30 年(1955) 重建， 昭和62 年再貼上金箔復原的。
金閣寺
地址：京都市北區金閣寺町1
電話：075-461-0013
開放時間：9:00～17:00
官網：www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/
宇宙明星BT21，帶你玩京阪神 現在就跟著BT21的腳步，一起踏上這場精彩的旅程，暢遊京阪神吧！本書精選了不可錯過的美食地點和購物清單，無論是京都的抹茶甜點、大阪的章魚燒、還是神戶的牛排，都能讓你的味蕾大呼過癮。
書中統整一年四季熱門祭典、賞花攻略，不論你是春天來欣賞櫻花，夏天參加祭典，秋天觀賞楓葉，還是冬天欣賞璀璨的燈節，都能體會京阪神四季皆有的獨特魅力。
書裡嚴選京阪神20個區域，結合各大熱門區域、特色景點、街邊美食、人氣伴手禮，不管是想體驗美食購物行還是深度文化旅都可以一次滿足，快跟隨著BT21展開一場屬於你的京阪神之旅吧！
BT21帶你環遊世界：MOOK第5站──京都‧大阪‧神戶【附獨家贈品】
》https://reurl.cc/YkRkma
大阪一日遊景點推薦！玩梅田高空展望台賞夜景、百貨購物美食一網打盡玩一天
其他人也在看
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 31
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 37
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 12
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 135
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 315
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 23
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 168
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 145
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！
寒流來襲，關於睡覺是否該穿襪子的討論再度引發熱議。中醫師樓中亮指出，穿襪入睡並非人人適合，虛寒體質者可藉此保暖提升睡眠品質，但手腳易發熱或習慣將腳伸出被外者則不建議。此說法源於一名女網友分享兒時被阿嬤責罵的經歷，引發眾多網友共鳴。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 396
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
失智阿公坐輪椅曬太陽 突起身「1句話」網飆淚：沒有忘記愛
台灣已是超高齡化社會，失智議題極為迫切。一名網友在社群平台示，她就學期間都是阿公接送，阿公失智後，某天她推阿公曬太陽，阿公在得知當時是下午4點時，突然急著從輪椅起來，並說要快點去接孫女（即網友）下課。女網友瞬間因「失智的阿公仍記得她」，而泣不成聲。該文有3.6萬人按讚，有網友表示，「失智症患忘記了很多事情，就是沒有忘記愛。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1