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京都11歲童失蹤最新進展！山區遺體確認 死因待查明
（國際中心／綜合報導）日本京都府發生的男童失蹤案出現令人遺憾的最新進展。失蹤多日的11歲男童安達結希，警方於13日在南丹市園部町山區尋獲一具遺體，經14日法醫相驗後確認，該遺體即為安達結希本人。警方預計於當地時間14日晚間召開記者會，進一步說明相關檢驗結果與案情進展。
根據日媒報導，警方是在13日於山區搜索時發現該具遺體。由於遺體已有部分腐敗情形，初步無法立即辨識身分，但從穿著衣物比對，與男童失蹤當時的服裝相符，因此列為高度相關個案進行後續鑑定。
調查指出，警方先前已在另一處山區尋獲疑似屬於安達結希的鞋子，而本次發現的遺體僅穿著襪子，未穿鞋子，相關線索彼此吻合，也成為確認身分的重要依據之一。經法醫鑑定後，最終確認死者即為失蹤男童。
警方目前尚未對外說明確切死因，相關細節仍待進一步調查釐清，包括是否涉及意外或其他因素，均列入調查範圍。由於案件涉及未成年者，警方也持續謹慎處理相關資訊。
據了解，安達結希先前失蹤後，當地警消與相關單位已動員人力展開搜尋，並擴大至周邊山區進行地毯式搜索。此次在山區發現遺體，使案件出現重大進展，但也為家屬與社會帶來沉重打擊。
警方表示，後續將持續釐清男童失蹤期間的行蹤，以及進入山區的過程，並透過監視器、通訊紀錄等方式重建時間軸，以確認事件經過。
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