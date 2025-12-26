京都2026年住宿稅暴漲10倍 5大旅遊勝地「加稅」時程、金額總整理

隨全球旅遊市場持續回溫，計畫明（2026）年出國旅遊的民眾，恐將面臨更高的旅遊成本。為因應過度旅遊帶來的壓力並挹注地方財政，包括蘇格蘭愛丁堡、日本京都、泰國等5國家熱門地區，皆計畫開徵新稅目或調高現有觀光稅。

根據《Business Insider》報導，徵收旅遊稅多半用於補貼地方公共服務，或透過提高旅遊成本，達到分流人潮、緩解景點擁擠的目的。隨著熱門景點承受的旅遊壓力不斷升高，相關稅制已成為各國管理旅遊發展的重要工具。

京都住宿稅最高暴增十倍

日本京都自2026年3月1日起，實施新版分級住宿稅制，新制針對中高價位飯店調漲稅金，漲幅最高達十倍。當地政府預估，每年將帶來126億日圓（約新台幣27.7億元）收入。

【新版住宿稅收費標準】

➤平價住宿： 每晚房價低於6,000日圓（約新台幣1,320元），稅金維持200日圓（約新台幣44元）。

➤中價位住宿：每晚房價6,000至2萬日圓（約新台幣1,320至4,400元），稅金調漲為400日圓（約新台幣88元）。

➤高檔飯店：每晚房價5萬至10萬日圓（約新台幣1.1萬至2.2萬元），稅金從1,000日圓漲至4,000日圓（約新台幣880元）。

➤頂級奢華飯店：每晚房價超過10萬日圓（約新台幣2.2萬元），稅金直接跳升至10,000日圓（約新台幣2,200元）。

泰國入境費多次延後 預估2026年中實施

泰國內閣雖早在2023年批准，針對航空入境旅客徵收300泰銖（約新台幣304元）、陸路或海路旅客減半徵收的入境費，但實施日期屢次延後。泰國官方數據顯示，截至今年12月21日遊客人數較去年同期下降7.25%，疲軟的旅遊數據是政策推遲的原因之一。據《EuroNews》報導，這項費用目前預計將在2026年中正式推出。

挪威授權地方徵收3%稅 極光勝地率先響應

挪威今年夏季6至8月的遊客住宿夜數創紀錄，總計達1,770萬晚，為此挪威政府推出新法，授權各市鎮針對郵輪及過夜住宿徵收3%的旅遊稅，該法將於2026年生效。

這項稅收並非全國強制執行，而是由受旅遊業衝擊的城市自行申請實施。根據旅遊雜誌《AFAR》報導，以極光美景聞名的羅弗敦群島（Lofoten）和特羅姆瑟（Tromsø）等市鎮已決定加入徵稅行列。

巴塞隆納擬調高豪華住宿稅

身為歐洲最受歡迎的城市之一，巴塞隆納正面臨強烈的反旅遊情緒，並於近兩年夏季爆發多次示威抗議。加泰隆尼亞政府已修訂相關稅制，計畫將巴塞隆納五星級飯店及豪華住宿的區域旅遊稅，從每晚3.5歐元（約新台幣130元）調升至7歐元（約新台幣260元）。該措施原訂2025年上路，目前已延後至少2026年4月。

愛丁堡住宿加收5%

愛丁堡將於2026年7月24日起，成為蘇格蘭首座徵收旅遊稅的城市。屆時，旅客在當地前五晚的住宿費用，將額外加收5%。市議會指出，相關收入將用於基礎建設與文化資產維護，並預估至2029年，每年可帶來約5,000萬英鎊（約新台幣21億元）收入。

隨著各國陸續調整觀光稅制，未來出國旅遊的實際成本，恐不只反映在機票與住宿價格。專家建議，規劃行程時，應特別留意各地新增或調高的旅遊稅費，以免預算失準。