京醬肉絲、東坡肉也能全素！養心沙龍讓蔬食者大口吃上海菜

蔬食也能很下飯！「養心沙龍」新菜用植物肉重現多道上海經典菜。

隨著蔬食風潮與永續飲食意識抬頭，蔬食者的料理選擇更多了。位在新店裕隆城的「養心沙龍」，推出全新菜單，主廚鄭達鴻以上海與江浙經典菜為靈感，把無錫排骨、東坡肉、京醬肉絲等菜色，用植物肉、日本車麩、杏鮑菇、燕麥奶與各式菇類重新演繹，保留甜潤醬香與層次口感，卻減少身體負擔。

這次新菜推出6道新品，多數為全素料理。「京醬若絲捲餅」以炸至金黃的杏鮑菇模擬京醬肉絲，再包入生菜與小黃瓜絲，口感多層次、清爽不厚重。

「京醬若絲捲餅」用酥脆杏鮑菇絲拌京醬，包入生菜與小黃瓜，醬香濃郁、口感多層次。（320元／份）

無錫排骨用馬鈴薯做骨架、豆包裹外皮，裹粉炸後以特製醬汁慢煮，紅潤外皮酥中帶韌，內裡柔軟綿密，甜中帶鹹的醬香很下飯。

「無錫排骨」以馬鈴薯當骨架，裹豆包酥炸，滷入無錫醬汁，外酥內軟、醬香回甘下飯。（320元／份）

麵點與炒飯也有創意演繹。「東坡担担拉麵」以日本車麩模擬三層肉口感，湯底用燕麥奶搭配胡麻醬與紅油熬製，濃郁堅果香中帶溫潤辣感。「天香揚州炒飯」融入南洋脆餅元素，以香菇高湯和素食做法呈現酥脆口感。

「天香揚州炒飯」（圖左，320元／份）米飯粒粒分明，搭配酥脆素脆餅，口感很豐富。「東坡担担拉麵」（圖右，320元／份）湯底濃郁有堅果香，麵條滑順飽足。

「松露小籠包」則用植物肉搭配珍貴松露，一口咬下薄透麵皮，湯汁甘甜，松露香氣很迷人。

「松露小籠包」薄透麵皮包湯汁與植物肉餡，松露香氣迷人，咬下甘甜湯汁瞬間溢出。（158元／份）

這回新菜的概念，想讓蔬食不只是替代品，而是安心又好吃的日常選擇。無論是蔬食初心者，還是想用更輕盈方式享受上海菜的老饕，都能在這裡找到熟悉味道，又無負擔的美味。

Info

養心沙龍（新店裕隆城店）

地址：新北市新店區中興路三段70號2樓

電話：02-8665-5188

營業時間：11：00～15：00、17：00～21：30，週六、日11：00～16：00、17：00～21：30



