京阿尼操刀！《瑠璃龍龍》宣布動畫化 但播出時間在「很久以後」

京都動畫（Kyoto Animation，俗稱京阿尼）於 12 月 28 日正式宣佈，要將眞藤雅興創作的高人氣連載中漫畫《瑠璃龍龍》（ルリドラゴン）改編為電視動畫。官方還特別選在主角「青木瑠璃」的生日這一天解禁這項重大消息，並同步於京都動畫官方 YouTube 頻道公開了告知宣傳影片，雖然僅是簡短的預告，卻瞬間引爆粉絲討論 。

瑠璃龍龍動畫化啦！（圖源：京アニチャンネル）

《瑠璃龍龍》的故事描述一名看似平凡的女高中生青木琉璃，某天早晨醒來驚覺頭上竟然長出了一對「角」，在追問母親後才得知自己的身世之謎，原來她的父親其實是龍，自己是龍與人的混血兒。這部作品以細膩溫馨的筆觸，描繪琉璃在身體出現噴火、長角等龍的特徵後，如何與同學們適應這奇幻卻又真實的校園日常生活。

本次動畫製作確認由高品質著稱的京都動畫負責，這也是粉絲們最期待的焦點之一。不過關於實際的播出日期，官方目前只語帶保留的表示開播時間還在「很久以後」，並未給出明確的時間表。當然光是京阿尼的參，就已經為本作的品質掛上保證，喜愛這部作品的粉絲不妨先觀賞官方釋出的宣傳影片，耐心等待後續更多情報的公開 。