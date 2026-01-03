亮五星局長資歷！賴瑞隆：當選可馬上上工

▲賴瑞隆亮「五星局長」資歷喊話：我是穩健協調派，當選市長「馬上上工」。（圖:民進黨YouTube）

[NOWnews今日新聞] 賴瑞隆在政見發表會提問階段強調，自己具備「政務官首長性格」，是從國會助理基層起步，並在高雄市政府擔任新聞局長、海洋局長等長達10年。他回憶在新聞局長任內，成功協助前市長陳菊在「朝小野大」的困境中突圍，並助其奪下《遠見》五星級市長評鑑，展現強大的政治協調能力，還是連任民進黨中評會主委且無派系競爭，證明他能獲得跨黨派與各界的深厚信任。



賴瑞隆強調自己的風格一向以「城市與國家利益」為核心，並自豪擁有「穩健、溫和、具協調力」的特質。賴瑞隆自信表示，他對市政工作已極度熟悉，若有機會重返市政府，絕對是「今天當選、明天馬上上工」，能立即投入工作，確保高雄在穩定的基礎上持續進步與發展。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

自豪是府會和諧推手！許智傑：我是唯一具行政首長經驗的領導者

強調無派系非孤鳥！邱議瑩：我是最強的高雄隊長「贏得大滿貫」

政見會開場放大絕！許智傑清唱：海風吹呀吹高雄準備欲飛