亮光劃破夜空！中科院今晚試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

中科院於今晚間7時40分進行飛彈試射，台東靶彈升空瞬間爆發強烈光焰與呼嘯聲，相當震撼。記者尤聰光／攝影

今晚東南部海空域突然劃破夜色，一道火光從台東成功鎮基翬漁港附近直竄天際，中科院於今晚間7時40分進行飛彈實彈試射，飛彈升空瞬間爆發強烈光焰與呼嘯聲，震撼力如雷霆般掃過海面。現場軍事迷驚呼連連，形容「像巨獸嘶吼衝上天空」。

巨響甚至遠傳至50公里外的台東市區與太麻里地區，許多民眾以為發生爆炸，紛紛抬頭尋找光源。值得一提的是，雖然今晚天候條件不佳，但飛彈依舊順利升空、正常試射，顯示中科院測試的精準控制能力。

根據漁業署射擊通報，中科院今、明兩晚6時30分至8時於屏東九鵬至台東綠島、蘭嶼與成功外海等廣大海空域進行飛彈射擊。依往例，台東負責發射「靶彈」，屏東九鵬則進行攔截與導引測試，是國防年度重要驗證。

此次最大亮點，是飛彈高度設定達10萬呎（約30.48公里），高於一般測試，引起外界高度關注。這也是自2022年裴洛西訪台後，大陸解放軍大規模軍演以來，中科院睽違2年再次於東部海空域進行高強度試射。

軍事專家研判，從管制區域分布與高度分析，本次發射的彈型相當可能是天弓系列防空飛彈，測試目的包括飛行軌跡驗證、導引系統優化，甚至可能是改良型或新型構型。「能精準控制上升高度與姿態，顯示測試已相當成熟」。

至於試射飛彈的實際型號，中科院與軍方依慣例不予證實，僅表示「國防科技持續前進，請國人放心並支持國防發展」。

