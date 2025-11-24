亮光漆.噴霧塗車牌恐挨罰 「雷射防護罩」成躲測速新招

台北市 / 綜合報導

為了躲避測速照相，以往會有人會使用「亮光漆」塗在車牌上，現在卻有一款「雷射防護罩」，據說能干擾雷射槍接收，還會提醒車主被雷射槍鎖定，因此警方無法測出車輛是否超速，不過根據現行法規，必須意圖變造車牌或無法辨識車號，才會被開罰，「雷射防護罩」並非用於車牌，因此目前販售和裝設都無法可管。

測速拍下違規，車速破兩百，但車牌一片白，以往有心人用亮光漆噴霧，噴噴車牌規避測速照相但違法可開罰，現在駕駛又有新招數，汽車用品業者侯先生說：「這個就是滿有效克制一些，比如說像國道一些雷射槍。」小小一台黑色裝置，看起來就跟耳機差不多大，但這裡頭卻有東西，能躲避雷射測速槍。

實際一測，一般車輛用雷射槍一照，就能測出速度，但裝了「防護罩」的車輛，怎麼照都讀不出數字，如此一來也就無可開罰，汽車用品業者侯先生說：「它雷射進來的時候，(防護罩)它會去干擾它，讓它(雷射槍)看不到車速，車內那個警報器它就會被有一種接收，它就有接收的頻率，比如說你被打的時候，車上的接收器也會發出聲響。」

跟以往笨拙噴漆相比，防護罩價格略高，但體積小，安裝在車體上讓機器拍不出也測不出，因為當雷射測速槍，一鎖定車輛射擊，防護罩就會發出訊號，可干擾雷射槍接收，而車內也設有主機，會發出聲音提醒車主被鎖定，測速槍也就無法測得車速，但以現今法規而言，販售和使用都無法規管制。

汽車用品業者侯先生說：「(購買的)人滿多的，因為現在那個扣牌，超速扣牌也變多了，那這系列的產品也不斷在成長。」台北市交大執法組組長黃建盛說：「汽車號牌不得變造損毀，或以安裝其他器具方式使不能辨識其牌號，違者依道交條例第13條，處新台幣2400元以上4800元以下罰鍰。」車子上路只要車牌可辨識，即便測速照不出，也沒罰則但逃避罰單的作法，仍遊走在灰色地帶無法可管。

