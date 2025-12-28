亮光畫破夜空! SpaceX星鏈衛星爆炸 殘骸疑通過嘉義上空

生活中心／綜合報導

有網友在社群PO文，週六晚間在嘉義，看到一大一小兩條綠光出現在天空，包括台南、高雄都有民眾目擊，在網路引發熱議，有網友研判是日前爆炸的星鏈衛星碎片，專家也分析如果在天空劃過的時間較長，速度比較慢，高機率是人造衛星。

夜晚的天空中，突然一大一小兩道綠光閃現，進入雲層後再度消失，出現時間不超過5秒鐘。

星鏈衛星日前傳出爆炸，碎片疑似通過台灣上空，被多位民眾目擊拍下。（圖／網路）

鏡頭轉到台南，網友在拍攝耶誕節裝飾，天空也出現類似的長條綠光，網友直呼才納悶是什麼，超級亮、兩道綠色的光一大一小，有人擔心外星人來了嗎？有人說是龍，相關畫面在社群引發熱議。

亮光畫破夜空！ＳｐａｃｅＸ星鏈衛星爆炸 殘骸疑通過南台灣上空

星鏈衛星日前傳出爆炸，碎片疑似通過台灣上空，被多位民眾目擊拍下。（圖／網路）網友發文提到，畫面中的亮星似乎是前幾天爆炸的星鏈，在27號晚間7點01分通過嘉義上空，因為SpaceX在17號才證實，星鏈衛星在軌道上出現異常爆炸，部分零組件脫落形成太空碎片，預計未來一星期會重返大氣層燒毀，10天後台灣上空就出現類似畫面，似乎讓答案呼之欲出！

屏東星空大使施世治：「星鏈來講大概就有42000顆，每一顆的壽命大概都是設計在5到7年，平均每天會有1到2顆的星鏈會除役，然後墜落回到我們的地球，如果我們看到是，在天空中劃過的時間比較長，然後還有發生多次的爆炸，然後它的速度比較慢的話，那就很有可能是人造衛星，所以我們推測昨天晚上的那一顆，應該就是人造衛星。」

爆炸後的星鏈殘骸越過台灣上空，如流星一般劃過，成為社群週末討論的熱門話題。

原文出處：亮光畫破夜空！ＳｐａｃｅＸ星鏈衛星爆炸 殘骸疑通過南台灣上空

