亮出東風洲際彈武嚇！ 共軍嗆台日「戰爭爆發這就是答案」

日本計劃在距離台灣只有110公里的與那國島，部署中程飛彈，中國大陸氣到跳腳，痛批日本右翼把自己引向災禍。在「台灣有事」言論風波後，大陸對日本除了文攻，也展開武嚇，陸續亮出東風-61、東風-51洲際彈道飛彈，嗆聲說「假如戰爭今天爆發，這就是我的答案」。

共軍連續一周對日本文攻武赫（圖／中國軍號X平台）

中國大陸官媒秀出共軍在兩棲登陸作戰的各個操練過程，士兵們在海上划艇訓練時，利用翻船進行隱蔽，一名士兵表示，將舟翻過來可使敵人難以辨別海上物體。而兩棲裝甲車下水面臨大風浪，導致瞄準困難，士兵們請求放飛無人機協助偵查敵方陣地。演練中還模擬了登陸後遭遇反裝甲武器攻擊的情境，共軍派出無人狗和無人機進行空中打擊，並假設透過滲透小隊開闢通路，逆轉戰局，包圍防守方。最後還放了共軍士兵對鏡頭喊「戰爭來臨的那一天，我將駕駛我的戰車第一個衝向岸灘。」

最近，路透社透過雷達追蹤發現，廣東沿岸出現民用貨船登陸沙灘並直接卸載車輛的情況，而不非停靠港口碼頭再卸貨，顯示中國正利用民船模擬擴大動員入侵台灣。前國軍參謀長李喜明表示，中國正試圖研發大量由民間部門支援的小型兩棲登陸艦。同時，共軍旗下宣傳帳號《中國軍號》在海外社群平台連續一週發布文宣和武力展示，採用快節奏的剪輯手法，展示東風5C飛彈與多枚飛彈升空畫面，還大唱「假如戰爭今天爆發。」

中國海事局在本月中旬起連發航行警告，23日宣布在渤海海峽黃海北部海域，執行為期兩週的軍事任務，這已是共軍兩週內第三度宣布在黃海區域軍演，涉及共軍3個戰區。國防院戰略所所長蘇紫雲分析，這一系列軍演有兩個目的：一是向日本進行軍事施壓，也藉機警告韓國，因為韓國決定建造核動力潛艦。，二是進行心理戰，企圖讓日本民眾因恐懼而反對高市早苗政府，但可能會產生反效果。

確實，日本沒有被嚇出北京想要的樣子，日本公布島嶼防衛的「極音速飛彈」發射測試，並將加速部署。日本防衛大臣小泉進次郎上任後首次訪問沖繩，證實計畫在與那國島部署中程地對空飛彈。與那國島距離離台灣只有110公里，因此中國外交部24日再批評「日本右翼勢力正在極力突破和平憲法的束縛，在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。」

不只加強防禦，日本還計畫在西南群島建造地下避難設施，應對可能的「台灣有事」情況。與那國島將在市政廳下方建造可容納200人的地下掩體，宮古島則計畫利用地下停車場提供500人避難空間。與那國町前町長糸數健一表示，這些設施對所有家庭都是必要的。這些防禦措施顯示日本正嚴陣以待，防範於未然。

