亮刀挑釁！中國戰機兩度雷達照射 高市：遺憾並抗議

日本防衛省7日凌晨罕見召開臨時記者會，公布中國戰機6日兩度對日本自衛隊軍機進行雷達照射，日本首相高市早苗對此感到遺憾，已向北京當局表示抗議。防衛大臣小泉進次郎兩度嚴詞譴責，並要求防止這類事件再發生。專家分析雷達照射表示準備發射飛彈，猶如拔刀、亮出刀刃是高度挑釁的行為。

日本朝日新聞報導：「自衛隊由於中國的航空母艦上，有戰機起降，因此緊急出動了戰鬥機。」

日本自衛隊6日在沖繩外海，緊急出動F-15戰機，確認領空是否被侵犯，沒想到卻被中國航母遼寧號上起飛的殲-15戰機，兩度進行「間歇性雷達照射」，幾乎要相互開火，驚動日本防衛大臣小泉進次郎，在凌晨緊急召開記者會。

日本防衛大臣小泉進次郎：「這次的雷達照射，超出了飛機安全飛行，所需範圍的危險行為，發生這類事情，令人極為遺憾。」

小泉在與澳洲防長馬勒斯會面時，再度重砲譴責。

日本防衛大臣小泉進次郎：「我們已向中方強烈抗議，嚴正要求防止這類事件再發生，針對中國的這類行動，日本將果斷冷靜的以地區和平穩定，推進應對措施。」澳洲也出手挺日本。

澳洲國防部長馬勒斯：「對於中方在昨天，所採取的行動，我們深表關切。」

中共海軍反控，訓練海空域已公布是日機多次抵近滋擾，要求日方停止污衊，但專家指出雷達照射，代表火控雷達已啟動並鎖定目標，完成發射準備，挑釁意味十足。

日本軍事專家小原凡司：「中國軍機雷達不只是單純的搜索，而是至少進入了追蹤模式，我認為這已經是即將進入攻擊模式的階段。」

日本首相高市早苗台灣有事言論，已經過去一個月，但日中關係依舊緊張。經濟似乎也打算打出稀土牌施壓，日媒報導中國對日本企業的關鍵礦物出口程序出現延遲，日本力抗中國施壓，傳出自民黨也打算在明年1月，計畫對個人所得稅附加徵收1%，作為防衛特別所得稅，加強國防。

