亮劍！雄三增程型首度公開 國防部影片展國軍備戰防中共「未完軍演」

國防部2025.12.31發布最新影片 《民眾的日常，是國軍努力的方向》，首度秀出最新雄三增程型超音速反艦飛彈，由海軍海鋒大隊進行立即備戰操演，展現國軍防衛作戰的王牌武器，應對中共軍演。截自國防部發言人YouTube



中共解放軍東部戰區12/29宣布對台軍演，儘管演習到第二天深夜10點，共軍影片稱「熄燈號」，但並未正式宣布演習結束，國軍仍保持高度戒備，同時，國防部今天下午也釋出《日子，依舊》最新影片，首度以影像揭露海軍海鋒大隊「神秘殺器」的雄三增程型超音速反艦飛彈，頗有向企圖突破24海浬鄰接區、闖入台灣12海里領海線的共艦「亮劍」的用意。國防部影片中強調守護民眾的日常，是國軍努力的方向，也希望台灣民眾們能安心跨年迎接新的一年。

從昨天（12/30）上午6時起，截至今天上午6時，國軍仍偵獲77架次共機、17艘共艦與8艘公務船在台海周邊活動，且中共至今並未宣布所謂「正義使命-2025」對台軍事演習是否已經結束，且中共發布各項錯假訊息傳散等認知作戰仍在進行，國防部在昨天（12/30）傍晚的記者會強調，即使中共宣布演習結束，國軍會持續掌握共軍在台灣周遭海域的兵力部署以及演訓動態。國防部會做適當的兵力的調節跟調配，並且以常態的監偵去確認，以及完成確保國軍的戰備應變沒有任何的罅隙。

應對中共「正義使命-2025」軍演，國軍執行立即備戰操演應對中共軍演，陸軍官兵操作美製標槍反裝甲飛彈。截自國防部發言人YouTube

也因為今天12月31日是2025年的最後一天，為了讓民眾安心，國防部今天下午發布最新影片《日子，依舊》，應對中共仍未宣布結束的軍演想讓民眾慌亂的意圖。

國軍這一支最新影片也首度公開先前仍披著神秘面紗的新型增程型雄三反艦飛彈，由海軍海鋒大隊官兵機動部署，快速完成陣地部署，升起發射箱，準備對敵方軍艦等目標執行防衛作戰。

由中科院最新研製量產的雄三增程型超音速反艦飛彈，射程可達400公里，比原本的標準型雄三飛彈約150-250公里更遠，大幅提升台灣制海與反登陸作戰能力，不僅由海軍海鋒大隊機動發射車部署，也能配備在海軍新型輕型巡防艦上，是具有嚇阻力的反艦利器。而先前漢光41號聯合作戰演習當中，雄三增程型超音速反艦飛彈僅有遠距鏡頭出現，這次算是正式透過國防部官方宣傳管道曝光，嚇阻共軍的用意相當明顯。

陸軍M60A3主戰車進行戰鬥偵巡，以立即備戰操演應對中共對台軍演。截自國防部發言人YouTube

國防部最新影片中也顯示陸軍出動M60A3主力戰車、標槍反裝甲飛彈、雲豹甲車執行立即戰備操演，還有成功級巡防艦繼光艦（舷號1105）監控共艦等畫面。國防部強調，國軍維護民眾的日常，是國軍努力的方向。

