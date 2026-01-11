亮哲曝「馬年最大禮物」 無奈嘆：紅包厚度就好了

八點檔《百味人生》亮哲飾演的江重生因高度壓抑、神經質又易怒的性格設定，引爆觀眾討論。這個角色為了身分與地位不惜走偏鋒，卻沒有傳統反派的爽快張揚，反而瀰漫著長期緊繃的孤獨感，讓不少觀眾從原本的氣憤，慢慢轉為心疼。

亮哲。（圖／三立）

談到拍攝過程，亮哲笑說，馬年收到的「最大禮物」竟然是超額的台詞量，「如果是紅包厚度就好了。」他形容，只要台詞密度與情緒層次同時拉滿，就得開啟「Turbo 模式」，把大腦的 CPU 與暫存記憶體全數拉到極限，才能撐住江重生複雜又壓抑的心理狀態。但這樣的高強度投入，也讓他每每下戲就像被切斷電源，整個人瞬間安靜、放空。

亮哲坦言，自己演過不少負面人格角色，但江重生是至今最讓他感到孤獨的一個。不同於以往反派身邊仍有依附或情感連結，江重生因人生際遇與病況選擇封閉自己，長期站在不信任的邊緣。他必須不斷壓抑情緒，才能維持表面冷靜，而看似平靜的眼神下，其實早已翻湧無數情緒。拍攝期間，他甚至刻意在生活中「離群」，讓自己更靠近角色那種孤僻、封閉的狀態。

日前拍攝一場重頭戲，江重生因陷害黃少祺遭逮捕，因病被送往療養院，並被綁在病床上接受電療。亮哲乖乖躺在病床上，被醫護人員五花大綁，一開拍立刻露出猙獰神情，完整呈現角色崩潰邊緣的狀態。他笑說，別看只是躺著，「其實一點都不輕鬆。」

亮哲坦言男人其實都需要一個喘息出口，他笑說，現實生活中面對宛如「女生宿舍」的家庭環境，只能在車上聽幾首歌、躲進廁所久一點，或到健身房運動，甚至在廚房小酌片刻，替自己留下一段安靜時間。搬進新家後，因為沒有書房，兩個房間都留給孩子，他幾乎沒有真正能逃離的角落，也因此更能理解江重生——在高度壓力下，只能偷到短短幾分鐘，讓自己放空、消化情緒，再回到責任與生活之中。