亮哲曬當兵照 星友驚呼「根本趙文卓」

亮哲最近在三立《百味人生》戲分吃重，飾演精神異常被關到療養院的「江重生」，他在臉書po了兩張照片也意外掀熱議，其一是曝光他當憲兵時的舊照，除了同樣憲兵退伍的「搖滾宮主」賴銘偉留言尊稱「學長好」，眾星友也驚呼：「確定不是趙文卓？」鍾欣凌還說：「是曬黑了的許光漢嗎？也太帥！」他則謙虛自嘲：「像的地方應該是都有當兵。」

亮哲坦言，其實自己會進演藝圈確實就是拜當時正紅的趙文卓所賜，藝名「亮哲」的亮字，更是來自趙文卓當年在中視電視劇《花木蘭》裡的「李亮」一角，「以前在學校就常被說我長得很像趙文卓。」

另一張被熱議的照片，是陳珮騏和他先後在社群Po了陳珮騏抱著他大腿的搞笑照片，陳珮騏說「認識27年，這傢伙知道我太多祕密。大腿必須抱緊，好好巴結一下」，他則寫道：「想不到我們兩個笑A已經認識了27年，每次都用我的另外一個名字叫我，害我每次都跌入回憶！從小屁孩認識到變成老屁孩，我們還要繼續屁下去，期望彼此都越來越好，不要越來越起笑。」並透露「抱大腿是因為我知道她太多祕密了」。

亮哲笑說，他27年前尚未出道、還在讀大學時，就因為共同朋友認識已經在當模特兒的陳珮騏，「她當時就很正，美到我都不好意思直視她！」坦言兩人都知道彼此很多祕密、黑歷史，陳珮騏至今都是叫他「改名換姓」前的舊名「劉陳興」，當天之所以會拍那張搞笑照，其實是劇中陳珮騏要把他推下樓，兩人就先搞笑一番。