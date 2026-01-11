亮哲演到快「斷電」躲進小密室洩壓力 戲外躲廁所喘口氣

亮哲在《百味人生》中有密室發洩情緒。（三立提供）

亮哲在三立八點檔《百味人生》飾演的「江重生」因高度壓抑、神經質又易怒的性格設定，讓他在劇中不擇手段也要得到身分地位，談到戲裡會在小密室發洩，亮哲實生活中面對家中宛如「女生宿舍」的環境，有時為了喘口氣，除了在車上聽幾首歌，他也會躲進廁所待久一點，或去健身房運動短暫抽離高壓狀態，有時甚至躲進廚房小酌片刻，給自己一段安靜的時間。

談到拍攝過程，亮哲笑說，馬年迎來的「最大禮物」竟是經常一口氣超額的劇本台詞，「如果是紅包的厚度就好了。」他形容，當台詞量與情緒層次同時拉滿時，必須啟動「Turbo 模式」，強迫自己進入極度專注狀態，把大腦的「CPU 與暫存記憶體」全數開到最大，才能完整消化角色複雜的心理狀態。不過這樣的高強度投入也有後遺症，下戲後常常像「斷電」一樣，整個人瞬間安靜、放空。

亮哲在八點檔中因陷害黃少祺被逮捕，又因精神狀況被送到療養院。（三立提供）

亮哲坦言，雖然過去演過不少負面人格角色，但《百味人生》中的「江重生」是他至今感受最孤獨的一個。不同於以往反派仍有依靠對象，江重生因人生際遇與病況選擇封閉自己，站在不信任的邊緣搖搖欲墜。他形容角色必須長期壓抑情緒，才能維持冷靜，因此表面平靜的眼神與表情之下，其實早已翻湧無數情緒。隨著拍攝深入，亮哲也對角色產生憐憫，甚至在生活中刻意「離群」，幫助自己更貼近江重生孤僻、封閉的心理狀態。

亮哲在《百味人生》飾演的「江重生」壓抑、神經質又易怒。（三立提供）

日前拍攝一場亮哲因為陷害黃少祺被逮捕，他因生病，被送到療養院，綁在病床上接受痛苦的電療的劇情，亮哲乖乖躺在病床上被醫護人員五花大綁，開拍時就露出猙獰的面孔，配合被電療時的表情，他笑這場戲別以為躺在床上，其實拍起並不比其他劇情輕鬆。亮哲也補充，「江重生」之所以引發討論，正因為這次選擇與以往不同的詮釋方式。「所以我不覺得他是典型的反派角色。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

