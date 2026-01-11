亮哲《百味》瀕失控 啟動Turbo模式

亮哲在台劇《百味人生》飾演的「江重生」，因高度壓抑、神經質又易怒，劇中經常在「壓力房」封閉空間中透過摔打宣洩情緒，具象化角色瀕臨失控的內在張力。亮哲坦言，雖然過去演過不少負面人格角色，但這次是他感受最孤獨的一個，連許多網友都心疼地說他「很可憐」、「像是生病的人」。

亮哲苦笑說，馬年迎來的「最大禮物」竟是經常一口氣超額的劇本台詞，「如果是紅包的厚度就好了。」當台詞量與情緒層次同時拉滿時，他必須啟動「Turbo模式」，強迫自己進入極度專注狀態，把大腦的「CPU與暫存記憶體」開到最大，才能完整消化角色複雜的心理狀態。不過這樣的高強度投入也有後遺症，下戲後常常像「斷電」一樣，整個人瞬間安靜、放空。

劇中的「壓力房」是他能暫時躲藏、與自己對話、宣洩情緒的「小密室」，現實生活中宛如住在女生宿舍的他笑說，男人確實需要屬於自己的喘息空間，他除了會在車上聽幾首歌，也會躲進廁所待久一點，或透過去健身房運動短暫抽離高壓狀態，有時甚至躲進廚房，給自己一段安靜的時間。