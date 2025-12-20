​亮宇油封揪百家企業寒冬送暖 捐240萬物資助600弱勢戶

「點亮愛心・寰宇共善—愛與您同在」2025年寒冬送暖活動。（記者楊文琳攝）

「點亮愛心・寰宇共善—愛與您同在」2025年寒冬送暖活動20日登場，由台中市在地企業「亮宇油封」主辦，號召逾百企業、社團與個人認同共善理念，慷慨解囊，揪團做公益，並在120名志工協助物資整理與發放下，為600戶弱勢家庭在寒冬中注入暖流。

「亮宇油封」董事長陳春甘說，她自幼清寒，跟先生白手起家創業、自創品牌，經歷許多艱苦挫折，幸賴過程中不斷有貴人相助，因此行有餘力後，將感恩心化成公益行動，除了和先生每年會捐一百萬給兩人的出生地及公司起源地，更在公司所在地年年舉辦「點亮愛心 寰宇共善」，集結眾人愛心，盼溫暖弱勢家庭。

活動現場氣氛溫暖，志工主動關懷、細心服務，讓受助家庭感受到社會的支持與鼓勵。主辦單位表示，希望透過實際行動深耕地方公益，將愛心化為長期陪伴的力量，持續在大肚區推動關懷行動，讓善的影響力在社區中不斷擴散，為地方注入更多溫暖與希望。今年寒冬送暖的物資大紙箱每箱重達24公斤，在活動會場內堆疊成一面愛心牆。物資箱內容琳琅滿目，有米糧、食品、罐頭、燕麥片、洗潔精、生活用品、保暖毛毯等日常生活物資，總計約有240萬元的愛心資源，實際減輕弱勢家庭的生活負擔。

亮宇油封自創品牌「LYO」，也專精OEM、ODM，產品主攻車用、機械、航太等用途的油封研發製造，行銷全球。陳春甘指出，儘管今年無可避免受通膨及國際關稅等局勢影響，但回饋社會及照顧弱勢的心持續不變，取之社會、用之社會，讓正能量延續。