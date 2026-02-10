亮彈威脅、貼近我F-16...英媒揭共軍2025繞台軍演3挑釁行動「如黑道耍槍」

因應中國2025.12.29起發動對台威脅的「正義使命-2025」軍演，國軍部隊展開「立即備戰操演」，防範中共解放軍「以演轉戰」。軍聞社



共軍去年底舉行「正義使命-2025」繞台軍演，英國媒體週一（2/9）披露，中共軍機在演習期間曾有發射熱誘彈等「危險挑釁」行為，甚至貼近我軍F-16戰機「基本上處於射擊位置」，令專家直呼共軍行為愈發魯莽。

《金融時報》引述知情人士及我國防部向美軍提交的報告指出，共軍去年12月29日宣布在台灣周邊舉行大規模軍演後，中國軍機即將飛越台海中線時，國軍一架緊急升空的F-16戰機遭對方殲-16戰機發射熱誘彈（decoy flares），而這種行為「危險且具挑釁性」。

廣告 廣告

一名知情人士透露，在另一起事件中，有一架殲-16戰機「極其貼近」並尾隨我F-16戰機飛行，「基本上處於射擊位置」。3名知情人士指出，雖然上述行動尚未達到當月初共軍戰機曾將武器雷達鎖定日本戰機的威脅程度，但仍增加空中擦槍走火的風險。

而在第三起發生於台灣西北方海域的事件中，一架殲-16戰機採用「搭便車」（piggybacking）戰術，緊貼自家的轟-6K轟炸機下方飛行，意圖躲避台灣的雷達偵測。知情人士透露，當戰機被發現時，共軍飛官甚至側翻機身，閃現其機腹下的飛彈，挑釁意味濃厚。

對此，知情人士直言：「這不像是一位專業戰機飛行員應有的行為，更像是黑幫份子在街頭閒晃時舞刀弄槍的模樣」。

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）曾表示，中國軍演應被視為攻台的「預演」。近年來，中國雖大幅減少對美國軍機的空中攔截行動，但仍持續鎖定日本、菲律賓等美國盟友。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，共軍對台施壓正變得「愈發魯莽」，下一步可能是共軍戰機飛入台灣12浬領空，而這將進一步提高意外風險。

知情人士則透露，共軍飛官正被迫執行超出常規訓練的任務，認為這可能是共軍指揮體系受中國國家主席習近平「整肅」行動影響的徵兆。

印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）的台灣議題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平可能同時在向軍方施加更大壓力，以加速戰備進程。她指出，北京方面曾警告，其可能在2027年之前具備對台動武的能力。

更多太報報導

幕後／中國對台軍演三大目標全落空 國安人士直言高成本、不成功

美歐日批中對台軍演、反對改變現狀 中國防部嗆：現狀就是一個中國

中共對台軍演結束後 美國務院首發聲：徒增緊張情勢