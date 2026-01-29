亮眼數據下浮現的經濟落差

（圖／本報系資料照）

台灣在全球地緣政治的變動中展現經濟韌性。國發會景氣對策信號再度亮起紅燈，顯示內需與外銷同步回溫；股市屢創新高，已近3萬3千點，反映國際市場對台灣產業接單能見度與整體經濟發展的信心。

央行、主計總處與中研院的預測皆指出，2025年經濟成長率突破7％；IMF預測台灣今年人均GDP邁向4萬美元，都顯示疫後台灣經濟復甦並穩健向上。執政團隊在美國「川普2.0」貿易保護主義的壓力下，爭取到15％的關稅優惠，對原本面臨21～26％高關稅壓力的工具機、塑膠、醫材與汽車零件等產業而言，是重大的外交與經貿突破。

廣告 廣告

然而，在亮眼的總體經濟數據下，我們必須誠實面對台灣經濟結構中日益嚴峻的「雙重分配不均」問題。

首先是薪資差距擴大的隱憂。政府持續推動減稅，今年月收入5萬以下即免繳綜合所得稅。但免稅門檻的上調難以改變既有的薪資結構差距。2025年上半年平均月薪達4.7萬元，年增近3％，且失業率3.35％創下25年最低，但仍有高達69.8％的勞工領不到平均月薪。這意味薪資成長集中在少數族群，許多評論認為這已形成典型的「K型發展」。

雖然2025年實質總薪資成長2.34％，高於消費者物價指數年增率1.66％，但民生消費中的食物價格年增3.48％與房價壓力，讓基層民眾對經濟成長無感。

其次是對高科技產業高度依賴的隱憂。台灣出口高度集中於電子與資通產品，占總出口金額6400億美元的74％，但電子業從業人口僅占不到1成；而6成就業人口的服務業，薪資成長幅度遠不及半導體產業。

半導體與AI產業造就「矽盾」與「晶片新貴」，但也讓其他產業的發展及工作者的薪資成長趨緩的問題被忽略，甚至連台大醫院醫生都會產生相對剝奪感。再加上匯率政策在「顧出口」與「顧民生」之間的拉扯，使產業間的矛盾更加複雜。

政府的角色不只是依靠市場機制解決分配問題，而必須主動介入，推動積極的產業轉型與升級，把經濟成長轉化為可持續、可分享的結構。

首先，面對美中科技戰與地緣政治風險，台灣必須從單純的效率成本考量，轉向安全韌性的思維。政府應積極配合台美關稅談判的成果，輔導企業赴美投資，在美國建立以台積電為核心的科學園區模式。除了擴展台積電在日本、德國的海外基地外，更應協助供應鏈在東協、拉美等地建立多元的台灣產業聚落，並積極回應美日歐等盟友的在地化需求，建立「信任供應鏈」。

其次，加速中小企業的數位與綠色雙軸轉型。賴總統提出的五大信賴產業是護國群山，但真正穩定就業與經濟結構的仍是占總數98％的中小企業。協助傳產與中小企業導入智慧製程、雲端與低碳管理，讓ESG不只是大企業的門檻，而能成為整體產業升級的共同語言。

第三，落實經濟成果全民共享。產業升級的核心不只是投資與出口，而是人力價值的再提升。在配合產業需求引進外籍移工的同時，政府應透過技能訓練、制度誘因與合理分配，促使企業將獲利轉化為人才投資與薪資成長，形成人才、產業與社會的正向循環。

台灣亮眼經濟數據之下的機遇與挑戰並存。台灣的「矽盾」得以在全球AI革命中立足，不缺成長動能，缺的是結構調整的耐心與決心。唯有在維持競爭力的同時修補分配失衡，讓經濟成長的果實真正惠及每一位在這塊土地上奮鬥的人民，台灣才能真正成長為具有韌性的經濟體。（作者為前海基會董事長）