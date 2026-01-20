亮票判拘役 趙少康第一時間反應：有想去被關55天好了

中廣前董事長趙少康 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 中廣前董事長趙少康去年罷免投票亮票，遭判拘役55天，得易科罰金，趙少康今日聽到後第一時間回應，「我有想在去給他關55天好了，什麼都做過，但是沒做過牢」。

趙少康去年7月26日罷免案投票時亮票給媒體拍攝，台北地檢署依違反選罷法起訴。台北地方法院判趙少康拘役55天，可易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元。可上訴。消息傳來，趙少康正在立法院舉行新書發表會，

會後，他受訪表示，檢察官是希望法官從重量刑，法官這樣判刑，其實是很重的。林青霞以前也是有亮票，後來檢察官說她是為了把票吹乾，所以不起訴處分。法律之前人人平等，法官這樣判，輕重每個人感受不同，但他覺得對林青霞是很不公平，「為什麼我判了拘役，但林青霞小姐就是沒事。不是對我，其實對她是不好的」。

趙少康說，他還要跟律師商量，檢察官會不會上訴他也不知道。「我們會不會上訴也還沒卻確定」。他也講過，把票顯示出來就是不對的。它是罷免票，不是選舉票，他的立場大家也都知道。選務人員說要他把票折疊起來，怎麼折呢？它一折就印過來了，不能折。罷免的票他也是第一次投。而且立法院長、台北市議會議長選舉，非亮票不可。

對於選擇坐牢的機會多大？趙少康說，選擇坐牢55天，也不是沒有考慮。

