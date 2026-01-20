亮票判拘役 趙少康第一時間反應：有想去被關55天好了
[Newtalk新聞] 中廣前董事長趙少康去年罷免投票亮票，遭判拘役55天，得易科罰金，趙少康今日聽到後第一時間回應，「我有想在去給他關55天好了，什麼都做過，但是沒做過牢」。
趙少康去年7月26日罷免案投票時亮票給媒體拍攝，台北地檢署依違反選罷法起訴。台北地方法院判趙少康拘役55天，可易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元。可上訴。消息傳來，趙少康正在立法院舉行新書發表會，
會後，他受訪表示，檢察官是希望法官從重量刑，法官這樣判刑，其實是很重的。林青霞以前也是有亮票，後來檢察官說她是為了把票吹乾，所以不起訴處分。法律之前人人平等，法官這樣判，輕重每個人感受不同，但他覺得對林青霞是很不公平，「為什麼我判了拘役，但林青霞小姐就是沒事。不是對我，其實對她是不好的」。
趙少康說，他還要跟律師商量，檢察官會不會上訴他也不知道。「我們會不會上訴也還沒卻確定」。他也講過，把票顯示出來就是不對的。它是罷免票，不是選舉票，他的立場大家也都知道。選務人員說要他把票折疊起來，怎麼折呢？它一折就印過來了，不能折。罷免的票他也是第一次投。而且立法院長、台北市議會議長選舉，非亮票不可。
對於選擇坐牢的機會多大？趙少康說，選擇坐牢55天，也不是沒有考慮。
更多Newtalk新聞報導
趙少康大罷免2度亮票 一審判拘役55日、緩刑2年罰5萬
趙少康回立院出新書：三黨再喝大和解咖啡、對台灣是好事
其他人也在看
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 190
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 22
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 194
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 126
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 35
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 1
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍
音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 19
《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了
《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛Marie Claire美麗佳人 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 20 小時前 ・ 1
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 3
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3