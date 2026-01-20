亮票判決結果出爐！被問去坐牢55天 趙少康：也不是沒有考慮
去年進行726大罷免投票時，中廣前董事長趙少康違法直接對著媒體鏡頭亮票，如今台北地院一審判決出爐，判處拘役55天，可以易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元。趙少康今（20）日在新書法表會結束後，面對記者提問是否有打算去坐牢55天，趙少康回應表示，「也不是沒有考慮，不過會跟律師商量一下」。
趙少康去年在726大罷免投票時，被許多媒體拍下亮票的動作，因涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》遭起訴。法院一審判決結果出爐，判處拘役55天，可以易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元。
趙少康今天剛好在立法院舉辦《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，他在媒體訪問時，就被問及一審判決結果等問題，他認為法官這樣判刑「其實是已經很重了」，接下來是否會再上訴，會跟律師商量。
此外，還有記者追問「選擇坐牢的機會大不大？」趙少康坦言，自己也不是沒有考慮，不過這部分要再跟律師商量，看接下來到底要怎樣。
