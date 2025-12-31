亮票案北院首次開庭趙少康認罪 這輩子第一次被起訴盼獲緩刑

記者楊佩琪／台北報導

中廣前董事長趙少康被控於7月26日大罷免投票當天，在投票所公開亮票讓媒體拍攝，被依違反選罷法起訴。台北地方法院31日首度開庭，趙少康認罪，全案轉簡式判決並當日審結，訂於2026年1月20日宣判。趙少康表示，亮票就是違法，他承認做錯了，保證不會再犯，但是檢察官起訴說他犯後態度不佳，他怎麼也想不通。另當時選務人員並無出聲制止，至少他沒聽到，媒體報導也沒有，此部分與事實不符，但不影響他的認罪。

庭訊時，趙少康表示這是他這一輩子第一次被起訴，很難過，檢察官偵訊時，他便告訴檢察官認罪，希望能不起訴或緩起訴，但檢察官起訴時說他犯後態度不佳，這讓他回去想半天也想不出來哪裡做錯。另檢方起訴說選務人員當場有制止，但當時都沒聽到。

趙少康並表示，當時只有他1個人在投票所裡投票，沒想到攝影記者以長鏡頭拍到票，不過報導時記者都有塗掉拍到的內容，他當時背對選務人員，沒聽到有制止聲，記者也沒聽到。不過這是他這輩子第一次被起訴，亮票就是不對的，以後也絕對不會再犯。

律師葉慶元則表示，趙少康是「過失亮票」，並非故意亮票，為節省司法資源，所以選擇認罪，當天趙少康自已也說了做了不好的示範，請求法官判處拘役得易科罰金及給予緩刑。

不過對此，檢方顯然不以為然，認為趙少康並非「過失亮票」，且身為公眾人物，對社會有相當影響，請求法官將此次開庭的態度列為考量，依法判刑。

庭後，趙少康接受媒體訪問時強調，再怎麼樣違反選罷法，他也都承認，這是不對的，但就是民進黨勞師動眾，開啟無差別式的大罷免「民進黨不應該受到處罰嗎？不應該受到報應嗎？我是覺得，想想也是也不太公平。」

趙少康表示，大罷免結束4個多月了，他到現在都還在出庭，不管怎樣，亮票就是不對，他也和法官說過了，該怎麼處罰就怎麼處罰，但檢察官為這麼小的事情起訴他，其實也是浪費司法資源，所謂「竊國者侯，竊鉤者誅」就是這個道理，發動如此勞民傷財的大罷免的人都沒事，讓他覺得很奇怪。

