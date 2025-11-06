亮票案被起訴！趙少康喊「非常錯愕」：犯後態度怎樣算好

中廣前董事長趙少康今年7月26日在罷免投票時，被控兩度主動將選票翻向媒體攝影鏡頭，遭檢方認定已違反《選罷法》禁止「亮票」規定。台北地檢署今（6）日偵結，依《選罷法》起訴趙少康，並指出他長期參與選舉、甚至曾擔任副總統候選人，理應熟知相關規範，但事後仍以「非故意」推託，態度不佳，請求法院從重量刑。

趙少康下午緊急召開記者會回應，表示對遭起訴「非常錯愕」，並強調自己從偵查到警方約談，全程都配合。他說，9月開庭時檢察官態度良好，他也詳細說明狀況，並坦承當下希望能獲不起訴或緩起訴。他還向檢察官承諾未來會更加注意，「823公投那次我就完全沒有讓記者看到投票內容。」

談及「犯後態度」，趙少康強調他沒有拖延、沒有拒絕配合。大安分局通知他到案時，因律師不在，他也獨自前往，他並透露，當時承辦員警詢問他超過一個多小時，他也表明若要緩起訴願意繳交公益代金，「我沒有否認罪責，也沒有抵死不認罪。」

對於檢察官指他經歷多次選舉、理應知道不能亮票，趙少康反駁，稱自己從未投過罷免票，而罷免票與一般選舉選票大小不同，「第一次使用難免不熟悉」。他表示，檢察官甚至播放當天影片逐段詢問，他解釋當時目光直視前方，並未注意是否露出選票內容。

趙少康也提到，檢方認定他「兩次亮票」，但他強調第二次只是因媒體要求拍攝投票動作，才順手將票翻面，「記者其實不該進入那個區域，但因為大家熟識，他也沒有特別留意。」他質疑，檢方認定「兩次故意亮票」應屬主觀判斷，「既然檢察官這樣認定，那就到法院去說清楚，我還是會講同樣的事實。」

他強調自己當時立場清楚、不贊成罷免藍委羅智強，也已計畫前往非洲旅行，不可能藉亮票表態，「罷免就只有贊成和不贊成，我有必要表演給別人看嗎？沒有動機嘛。」

面對檢方批評「犯後態度不佳」，趙少康再次表示不解，「什麼叫犯後態度不好？怎樣才算好？」他認為這屬檢方主觀認定，但強調會尊重司法程序，「只是整件事讓我覺得很奇怪。」

