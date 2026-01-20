亮票遭判拘役55天 趙少康笑稱「沒坐過牢」：不是沒考慮被關

針對遭判刑拘役55日，趙少康表示，會再跟律師討論是否上訴；他也開玩笑地表示，在想要不要去關55天算了，畢竟什麼都做過，但沒坐過牢。（圖／李智為攝）

中廣前董事長趙少康去年大罷免投票日亮票，台北地方法院今（20日）一審判處拘役55天、得易科罰金，緩刑2年，需在宣判後6個月內向公庫繳5萬元。可上訴。對此，趙少康表示，會再跟律師討論是否上訴；他也開玩笑地表示，在想要不要去關55天算了，畢竟什麼都做過，但沒坐過牢。

趙少康今於立院舉辦新書發表會，會後針對判決結果受訪。他認為，檢察官希望法官從重量刑，法官這樣判其實已經很重。

趙少康戲稱，想到藝人林青霞以前也亮票，檢察官說林是為了把票吹乾，所以不起訴；法官判決輕重每人感受不同，但法律之前人人平等，對林青霞很不公平，為何他判拘役，林青霞沒事，「不是對我是對她不好，仔細想想，表示法律之前沒有人人平等」。

趙少康表示，玩笑歸玩笑，他還要跟律師商量，因為律師不在國內，檢察官會不會上訴不知道，他們要不要上訴也還不確定。他已表達過，把票顯示出來就是不對，只是這是罷免票，他的立場大家也知道。

趙少康說，他跟媒體這麼好，媒體要拍，他也覺得是好意，盼鼓勵大家來投票。選務人員叫他把票摺起來；可怎麼摺呢？摺了就印過來了，這不能摺。

趙少康指出，罷免票他也是第一次投，跟選舉票完全不同，而且立法院長、議會議長選舉非亮票不可，亮與不亮的後果是什麼？立法院、內政部可以重新考慮

媒體追問，選擇坐牢機會高嗎？趙少康回應，不是沒有考慮，會跟律師商量一下。



