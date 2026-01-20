亮票遭判55天拘役 趙少康：判很重、想說要不要乾脆關55天算了

趙少康發表新書。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

中廣前董事長趙少康去年7月26日大罷免投票日，涉公開亮票給媒體拍攝，違反選罷法遭訴。台北地院今宣判，判處拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元，全案仍可上訴。趙今回應，有想說要不要乾脆關55天算了。

趙少康自嘲，自己什麼都做過，沒坐過牢，但還是會再跟律師研究，檢察官與自己還要不要上訴也都還不確定。

「法官這樣判已經很重」，趙少康受訪表示，林青霞也有亮票，後來解釋次把票吹乾，所以不起訴；法律之前人人平等，法官判的輕重每個人感受不同，但對林青霞很公平，為何自己被判拘役，林沒事？

趙少康說，亮票就是不對，但到底是罷免票，自己的立場之前大家也都知道，媒體要拍也是好意，是鼓勵大家投票，選務人員說要折疊，就印過來了，怎麼折？

趙少康也提到，立法院正副院長與地方議會正副議長選舉非亮票不可，該亮不亮？後果是什麼？立法院與內政部也可以重新考慮。

