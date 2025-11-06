亮票遭北檢從重量刑 趙少康出面喊錯愕

中廣前董事長趙少康。 圖：趙少康辦公室／提供

[Newtalk新聞] 中廣前董事長趙少康今年罷免投票期間，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今（6日）偵結後，認定趙少康兩度出示罷免票圈定面公媒體拍攝，企圖輕描淡寫一語帶過，依選罷法不得將圈選內容出示他人罪嫌起訴，建請從重量刑。趙少康則回應，他滿錯愕的，檢方還說他犯後態度不好，他覺得很奇怪，但態度好不好是主觀的認定。

趙少康上午出面說明，日前開庭的時候，檢察官態度滿好的，詢問他的問題，他都一五一十答覆，最後他也表達，希望檢方不起訴或緩起訴，他也跟檢察官說，「我以後會非常小心。」，以後他會很注意，絕對不會再犯，所以他認為自己的犯後態度蠻好的。

趙少康也提到，當時，檢察官要大安分局先傳喚他，他的犯後態度好不好，大家可以去問問大安分局，這是主觀嘛！大安分局也詢問了他一個多小時，他當時也希望大安分局轉承檢察官，表達希望不起訴，或緩起訴，他願意交公益代金，所以他並沒有死不認罪。

趙少康表示，檢察官說他已經選舉過那麼多次，應該知道不能亮票，對！他是參選過很多次，但他先前從來沒有投過罷免票，罷免票很小張，跟選舉票不同；檢方訊問時，以影片分段要他解釋，當時也提到他當下目視前方，並沒有故意要亮票，他根本沒有沒去看票的正反面。

趙少康表示，檢方說他兩次故意亮票，事實上，他投票時，媒體不應該去的，那邊是有限制媒體拍的，但他想說大家都熟，就讓媒體拍，拍攝當下他並沒有注意到，媒體說要拍畫面，他才把票轉過來，他不是故意；所以，檢方說的兩次故意，他認為是檢察官個人認定的問題，既然要這樣認定，那就到時候到法院去。

趙少康強調，大家都知道他對罷免的態度，他並沒有犯罪的動機，也不是故意要亮票給人家看，他當時就是反對罷免，所以他沒有故意的必要！他自認犯後態度也很好，尊重司法是他一向的態度，就是這樣吧！他不願意有什麼揣測，就是依法論法，到地方法院，他會有同樣的講法。

