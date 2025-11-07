亮票遭檢方「從重量刑」 趙少康：我反對大惡罷有人不知道？

遭檢方正式起訴，趙少康今po文表示，為了投下這張反對票，自己還不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，「所以，趙少康反對大惡罷，還有人不知道？」（鏡報林煒凱攝）

前中廣董事長趙少康於今年7月26日全國大罷免投票日時，竟主動亮出給記者拍攝，當時此舉引發各界熱議，台北地檢署審理後，認定趙少康故意亮票，卻刻意違反法律規定，要求法院從重量刑。對此，趙少康今（7）日po文，提到自己沒必要亮票被起訴的原委，並強調為了投下這張反對票，自己還不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，「所以，趙少康反對大惡罷，還有人不知道？」

趙少康726亮票事件遭檢方依違反《公職人員選罷法》起訴，並請求法院從重量刑。趙少康今於臉書po文，提到自己反對大惡罷，應該沒人不知道吧？反罷第一場大型造勢就是他在台北市榮星花園主辦，之後又在台中辦了第二場反罷造勢，這2場活動都是自己出盡全力，更別說當時任何一位面臨罷免的立委需要他站台，只要時間許可，一定無役不與。

趙少康無奈表示，為了投下這張反對票，自己還不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，「所以，趙少康反對大惡罷，還有人不知道？」既然如此，自己還需要在投票時刻意亮票表明心跡？還有違法的動機？

趙少康也難過透露，應訊當天檢察官態度非常和善，針對案情根本沒有多問，自己則如實還原726當天過程。「如果說，向檢方說明投票、亮票細節，還有我無心亮票的原因，就叫做『飾言推託』，那我真不知道應訊時該說些什麼了。」

最後，趙少康更強調，自己在726當天就立即發布聲明「一時失誤，做了錯誤示範」，第一時間就已承認錯誤，「所以，『犯後態度不佳』的指控實在太沉重。」或許檢察官有自己的心證，所以應訊當天沒有多問，「未來開庭，我會再向法官充分說明，希望能讓事件盡快落幕，不要再浪費司法資源。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

