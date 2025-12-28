即時中心／徐子為報導



烏俄戰爭將滿四年，烏克蘭總統澤倫斯基預定於美東時間28日下午與美國總統川普會談。根據《美聯社》最新報導，雙方談判團隊已完成近九成和平協議內容，其中，烏克蘭願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO），以換取美國提供「類北約級別」安全保障；此外，澤倫斯基本人也首次提出在烏東設立「非軍事區」（DMZ）構想。





報導指出，美烏雙方代表近期頻繁交換和平方案草案，安全架構是談判的關鍵突破點。美方同意向烏克蘭提供類似北約成員國的安全保障，作為交換條件，澤倫斯基則表示願意放棄加入北約。烏克蘭所做出的重大讓步。



另外，針對最難解決的領土問題，川普先前曾暗示應「就地停火」（stop at the battle line），意味著俄羅斯可保有已佔領地區。對此，澤倫斯基於會談前透露其底線，表示若俄軍同步撤離，烏軍願意從東部的頓巴斯（Donbas）工業重鎮撤軍，並由國際部隊監管該區域，建立「非軍事區」。



不過，雙方分歧仍不小，例如札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的所有權、戰後重建資金以及停火監察機制，仍是尚未解決的重大問題。



不過莫斯科立場依舊強硬。俄羅斯總統普丁堅持烏克蘭必須承認俄羅斯對克里米亞及烏東、烏南4州的領土主權，並要求烏軍從俄國尚未佔領的頓巴斯撤離。





原文出處：快新聞／亮談判底牌！烏克蘭擬放棄入北約 換美國安全保障

