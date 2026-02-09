亮點不只摺疊機 Apple iPhone 18 Pro最新爆料：可變光圈、24MP鏡頭一次看

新浪微博知名爆料者「數碼閒聊站」聲稱蘋果（Apple）正在為下一代iPhone測試全新的主鏡頭模組，其中最受矚目的升級在於導入了「可變光圈」技術；這項消息不僅為未來的iPhone攝影能力帶來更多想像空間，也進一步佐證了供應鏈先前流出的多項傳聞，顯示Apple正致力於讓iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max影像系統迎來重大變革。

可望可變光圈技術 是否能再次引領「潮流」值得關注

所謂的可變光圈技術，能讓相機鏡頭像人眼一樣調整進光量；這意味著在光線不足的低光環境下，光圈可以放大以捕捉更多光線，提升照片亮度，在強光環境下，光圈則能縮小以避免過度曝光，且可變光圈技術將賦予使用者對「景深」更強大的控制權，能更精確地調整主體清晰度與背景模糊的程度。

其實這項爆料與天風國際證券分析師郭明錤在2024年12月的預測不謀而合，當時他便率先指出iPhone 18 Pro兩款機型的主鏡頭將具備此功能；而2025年10月的一份報告也指出，Apple正積極與供應商討論相關組件，顯示該計畫正在穩步推進中。

回顧過去幾代產品，從iPhone 14 Pro到iPhone 17 Pro，其主鏡頭皆採用固定的F1.78光圈，若此消息屬實，這將是Apple史上首次在iPhone 採用可變光圈設計。

事實上，競爭對手Samsung早在2018年與2019年推出的Galaxy S9及S10系列上就曾嘗試過可變光圈技術，但後來因模組厚度增加及成本過高等因素，於2020年取消了該功能；如今Apple若能克服物理限制重新將此技術帶回主流旗艦手機，勢必將成為iPhone 18 Pro系列的一大賣點。

我比較在意的是，Apple帶入這項技術後，Android各大品牌又是否會跟進？值得關注！

長焦鏡頭光圈增大

除了主鏡頭的革新，「數碼閒聊站」也提到了關於長焦鏡頭的升級傳聞；據稱Apple正在測試一款具備「更大光圈」的新型長焦鏡頭；目前的iPhone 17 Pro系列雖然已將長焦鏡頭感光元件從1,200萬畫素提升至4,800萬畫素，但光圈大小仍維持在F2.8，若iPhone 18 Pro能進一步增大長焦鏡頭的光圈，將能顯著提升鏡頭的進光量，這不僅能改善低光環境下的噪點表現，還能提高快門速度，並帶來更自然的背景虛化效果。

有機會導入增距鏡 以及2,400萬畫素前鏡頭畫素

另有傳聞指出，iPhone 18 Pro可能會支援增距鏡增加有效焦距，進一步提升變焦攝影的望遠能力；同時，前置鏡頭也預計將升級至2,400萬畫素，為自拍與視訊通話提供更清晰的畫質。

外界普遍預期iPhone 18 Pro系列將於秋季發表會正式亮相，屆時更有可能與蘋果首款「摺疊 iPhone」同台登場，為智慧型手機市場帶來新一波的競爭！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）