亮點教師結合ＡＩ線上說課 南市大力推廣人權教育

響應世界人權日，台南市教育局國教輔導團人權議題團十二月十日發表「從人權的心動到行動」系列活動成果，具體內容包括結合ＡＩ課程示例、模擬體驗與教材研發，安排亮點教師線上說課等，使人權教育更具深度與延展性。

人權議題團總召鹽水國中校長于淑英表示，今年活動內容涵蓋「正義與勇氣之路」人權踏查、「台灣人權探索」、原住民族轉型正義教育以及多樣化的校園人權課程。人權教育的核心在於從「心動」到「行動」。心動包括理解人權概念、責任與民主法治；行動則展現在生活中的實踐，包含拒絕歧視、尊重差異、勇於求助與救濟、關懷弱勢與參與平權行動。

在課程創新方面，今年特別辦理「與ＡＩ共備：人權教育融入教學」，由央團游涵淑教師授課，引導教師運用數位科技提升課程創新。同時進行聯合國兒童權利公約增能教材開發、課程資源研發及教案甄選，以及亮點教師線上說課，以深化師生對人權議題的認識。

于淑英說，明年上半年要推動的活動，包括二二八紀念館系列展覽、人權法治教育研討會、人權景點踏查、教案甄選與發表與跨領域核心素養探討等多元人權教育活動，並深化跨縣市與國際交流等，期望讓台南成為落實人權價值的典範城市。