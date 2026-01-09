《人之初》馬思純演活高壓富家千金！戲外靠「「馬氏減肥法」半年甩肉 25公斤，超狠地獄級瘦身法全公開

（圖／取自 馬思純 小紅書）

陸劇《人之初》由馬思純主演，講述一起車禍揭開多年屍骨奇案，她飾演的吳飛飛在豪門光環下背負著家族黑暗與身世之謎。馬思純曾透過極致的「馬氏減肥法」成功蛻變。其核心包含初期生酮飲食配合「小綠汁與小黃汁」排毒補水，輔以「222 輕斷食」與長距離跑步，調整到現在最好的狀態，她也很享受運動後那種流汗暢快的感覺，而且會覺得皮膚特別透亮。

《人之初》馬思純減肥方法：盡量減少澱粉類的攝取

在剛開始減肥前兩個月的時候，馬思純提到自己實行有點類似「生酮飲食」的做法，以蛋白質還有優質脂肪為主，盡量減少澱粉類的攝取。

廣告 廣告

快速掉秤餐單： 早餐為兩顆水煮蛋配自製蔬果汁；午餐僅吃一根玉米；晚餐則選擇牛小排或蝦仁蒟蒻麵。馬思純分享有時自己一天會吃到四顆蛋。

進階調整： 進入穩定期待代謝後，她會將蒟蒻麵換成糙米或藜麥，並大量補充海鮮類的高蛋白。

輕斷食法： 最極致時期曾搭配「222 輕斷食」（一天僅在 2 小時內進食），但她建議一般人嘗試「168」或「186」更為安全。

（圖／取自 馬思純 小紅書）

《人之初》馬思純減肥方法：神奇「小綠汁」與「小黃汁」

為了補足纖維質並促進代謝，她每天起床必喝兩款自製飲品

小綠汁配方：100~150公克的羽衣甘藍＋螺旋藻粉一小匙＋小球藻粉一小匙＋椰子油＋菠菜等蔬菜

小黃汁配方：去皮檸檬兩顆＋電解質粉些選＋代糖劑＋蘋果醋

小綠汁的目的是增加膳食纖維的攝取能幫助排便，同時因為加入了椰子油也會有很強烈的飽足感；小黃汁是確保自己每天的喝水量達標，因為要加入1500c.c.的白開水，加入蘋果醋也可以促進新陳代謝，他很推薦蘋果醋，會幫助新陳代謝，但真的很酸所以每天喝少許即可。馬思純也提到想要減肥就狂喝水、不要喝飲料也不要喝冷飲，讓身體熱起來就對了！

（圖／取自 馬思純 小紅書）

《人之初》馬思純減肥方法：盡量別吃水果，一定要吃就選低熱量莓果類

對女生來說水果盡量少吃或者有選擇的吃，因為現在的水果糖分都很高，所以馬思純提醒減肥期間盡量是不要吃水果，非要吃的話就選低熱量莓果類，例如草莓、藍莓、桑椹。還有好油也是減肥中很重要的一環，有自己在煮的話可以選擇熱量較低的橄欖油或者海鮮醬油搭配清炒方式，不要油炸也不要吃零食。

（圖／取自 馬思純 小紅書）

《人之初》馬思純減肥方法：70%飲控＋30%運動

對馬思純來說減肥也是「七分吃三分練」，就是70%飲控＋30%運動，才能讓體重下降的時候肉不會變鬆。

長距離跑： 她認為跑步是最有效的減肥運動，從起初只能跑 2 公里，循序漸進增加到一次 10 公里。她特別提醒「大基數」肥胖者應先保護膝蓋，避免直接跑步，並強調運動後一定要拉伸。

多元訓練： 此外她也輔以拳擊、游泳與羽毛球，增加運動的趣味性，運動後一定要記得做拉伸運動。

（圖／取自 馬思純 小紅書）

《人之初》馬思純減肥方法：把對食物的慾望去轉化為其他興趣愛好

她還有一個方法就是盡量把自己一天排滿，每天都非常充實的時候就不會有那麼多時間去想吃的、找吃的。像跳舞跟唱歌都是能讓自己很開心的事情而且也很消耗熱量，尤其唱歌會一直收小腹或者幫別人伴舞，真的是愉快又能減肥的方式。最後就是心態＋睡眠，好的睡眠是會幫助提升新陳代謝的喔～睡眠前空腹時間盡量長一點對減肥比較有幫助。

（圖／取自 馬思純 小紅書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

ITZY Lia 天鵝頸＋直角肩體態超完美！「不盲目增肌」減法運動與「零壓力」飲食清單全公開

《玉茗茶骨》最美掌門人！古力娜扎超愛「臉部瑜伽」與「內服調理」，6個保養法維持超白膚色＋零死角精緻臉

35 歲逆生長！《逍遙》譚松韻維持「娃娃臉」超詳細保養秘訣：二次卸妝、泡腳消腫、眼周抗老養出好皮膚