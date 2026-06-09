人之美 在氣質不在色身

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「色身會老，心境不老；容顏會變，氣度不變。」這是一句審美的標準，更是人生修行的指南。

肉體與容貌的色身，終究會隨時間而衰老、改變，那是任誰都無法逆轉的自然規律；然而真正的美，不在外表，而在由內而外散發的「氣質」，這是一個人的修養、智慧與內涵的表現。

古人說：「相由心生，腹有詩書氣自華。」一個人若能保持心在當下，不被外境牽動，眼神自然多一分安定，言行自然多一分溫暖。這種來自內心的慈悲、包容與從容，往往比外在妝飾更具感染力。

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人生的歷練若能化為智慧，將所學落實於生活，一旦懂得順應自然、放下執著，待人自然和善，滿面笑容、輕聲細語、關懷他人、溫暖人心...，在一言一行，舉手投足間展現優雅的風度。

青春的美麗是歲月的恩賜，氣質的美麗則是生命的修鍊。

人生真正值得追求的價值，不是永遠年輕的容顏，而是歷經風霜後依然保持住溫暖、豁達與明亮的心。

內心充實成熟的人，不論身處哪個年齡階段，都能散發獨特而動人、吸引人的光彩。因為人之美，在氣質，不在色身。

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