《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》療癒雙展登場

▲展覽現場實景，熟悉的生活情境化為一句句內心OS，讓觀眾在展場中頻頻點頭，忍不住笑出聲的共感時刻。

【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越高雄左營店2026首波展覽，邀請在日本累積吸引超過 70 萬人次參觀的人氣情感主題展覽系列《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》首登高雄！由東京策展團隊 entaku 打造的《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》，以文字、插畫與照片記錄真實生活裡的小觀察，讓觀眾在展場中，看見那些平常被忽略的溫柔與情緒，重新感受日常的可愛。

廣告 廣告

於台北展出時也創下超過 4萬人朝聖、社群口碑熱烈迴響的佳績，此次南下高雄，於1/13–3/14期間限定展出。為回饋年輕族群支持，開展首日 1/13（二）特別推出「學生免費入場」活動，只要出示學生證即可免費參觀，可望再次掀起排隊熱潮。

細膩幽默描繪「好人們的日常」本次雙展由來自東京的情感主題展覽創作團隊 「entaku」 打造，團隊成員橫跨策劃、設計、插畫與空間製作等領域，曾推出多個以情緒與日常觀察為核心的概念餐飲與沉浸式藝術專案。其作品以細膩又不失幽默的文字與圖像，勾勒出生活中的微小情感，累積參觀人次已突破 70 萬，更巡迴至上海、首爾等城市，成為亞洲廣受歡迎的暖心系展覽。此次 entaku 將《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》雙展一併帶到高雄，讓觀眾不必出國，就能近距離感受這股從東京延伸至亞洲各地的療癒風潮。

《人也太好了吧展》收藏了生活中的「超好人瞬間」。像是排隊時提醒你前面還有人的人；線上會議前貼心提醒你「麥克風沒開」的人；會把充電線推得超靠近再還你的人；看到外國人排隊錯方向，會上前幫忙指路的人。這些不起眼的小動作，卻讓人突然覺得：「啊～人真的好善良。」展覽透過照片、插畫與文句，把這份溫度具象化，讓每位觀眾都能在展場裡，找到與自己生命相遇過的好人影子。

與《人也太好了吧展》相映成趣的《我感到有點煩的小事展》，收集那些看似微不足道、卻會讓人心裡默默感到在意的小事，都被細膩記錄下來。把手機拿給別人看照片，結果對方自己亂滑放大、看到前任的新對象，風格跟自己完全不同、飛機上想上廁所，結果靠走道的人睡死了、別人說「我有個朋友跟你很像」但完全不知道是誇獎還是貶低……這些日常中細碎又真實的情境，在展場裡都被轉化為充滿幽默感的文字與視覺創作。展覽透過插畫、攝影與情境文字，將內心OS具象化。觀眾一邊看展，一邊忍不住點頭狂笑：「對！就是這種感覺！」不僅呈現吐槽式幽默，也溫柔提醒大家——允許自己有點煩，其實是一種誠實面對情緒的方式。（圖／記者王雯玲翻攝）