一人也能開鍋！老四川新品牌「饗壹鍋」插旗台北101 開幕連4天免費送烏梅雪酪

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單身麻辣鍋控有福了！全台知名麻辣鍋品牌老四川深耕市場23年，首度跨足百貨通路、進駐台北101購物中心美食街，推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，並於6月15日正式登場。新品牌主打「精緻個人鍋」，將經典的川味麻辣精髓化為俐落的個人用餐節奏，並在開幕首四日祭出限時限量的免費甜點招待。

七款精緻個人鍋268元起！饗麻辣三寶、板栗雞、酸菜海陸通通有

菜單針對都會外食族的各種吃鍋情境，劃分為三大系列、共七款風味鍋物，定價落在268元至398元之間，一人一鍋剛剛好：

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饗麻辣系列：「饗麻辣三寶鍋」一鍋就能吃到大腸頭、牛筋與牛肚，可自由搭配五花牛或梅花豬；另一款經典「饗馥小川鍋」則以麻辣鴨血與豆腐為主角。

饗養生系列：包含走溫柔甜香路線的「饗甜板栗雞鍋」，以及帶有椒香與濃白湯感的「饗椒豬肚雞鍋」，皆選用去骨雞腿肉，適合溫潤進補。

饗在地與素食系列：推出兼具肉感與鮮魚的「饗椒酸菜海陸鍋」、「饗椒番茄鍋」，以及為蔬食客人準備的「饗素松露菌菇鍋」。

（圖／老四川）

（另開新視窗）

（圖／老四川）

老四川招牌「川味涼粉」一併搬進101！還有百元有找川香滷味

除了主角鍋物，饗壹鍋也把老四川店內最受歡迎的靈魂附餐帶進百貨美食街，讓單人用餐也能配菜豐富：

解膩必備熟食：包含爽口開胃、熟客必點的「川味涼粉」（售價69元）。

川香滷味系列：提供滷鴨心、滷鴨肝、滷鴨胗等單品（每樣售價99元），若想一次攻頂也有「五味拼盤」（售價198元）可供選擇。

（圖／老四川）

（另開新視窗）

（圖／老四川）

強強聯手Bebop！推出減負擔「烏梅雪酪」餐後收尾

吃麻辣鍋必配的烏梅汁，這次變成了低卡冰品！品牌特別攜手網紅甜點品牌Bebop，共同研發監製全新甜品：烏梅雪酪。單點售價60元，熱量僅39大卡，以低負擔概念重新演繹老四川的經典烏梅汁，口感酸甜清爽且層次細膩，在吃完濃郁的火鍋後扮演解膩的神隊友。

6/15-6/18開幕首四日，午晚餐時段限量免費送雪酪

歡慶台北101首店開幕，現場祭出連續四天的「點鍋免費送」限時好康：

午餐時段（11:00起）：每日不限品項前50名點購鍋物的消費者，即可免費獲贈「烏梅雪酪」一杯。

晚餐時段（18:00起）：每日不限品項前25名點購鍋物的消費者，同樣可免費獲得「烏梅雪酪」一杯。101商圈用餐尖峰人潮眾多，想搶拿好禮建議提早到店。

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