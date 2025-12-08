人事再傳異動 尚光琪傳將接金管會主秘

近日金管會人事再傳異動，現任檢查局副局長尚光琪，傳出將接金管會主任秘書。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕近日金管會人事有多項異動，其中，最受矚目是現任金管會主任秘書林志吉即將退休，預計將出任信託公會秘書長一職；至於即將接替金管會主任秘書的人選，目前呼聲最高是現任金管會檢查局副局長尚光琪，不過，這項人事案尚有待金管會進一步核定。

尚光琪是國立臺灣大學會計學研究所碩士畢業，歷任證券期貨局科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書。據表示，外語佳、專業能力強、加上學經歷皆完整的尚光琪，已經被鎖定出任新的金管會主秘一職。

尚光琪是在今年4月21日，由金管會證期局主秘陞任為檢查局副局長；近日已經傳出，出身證期局具有豐富專業才能及歷練的她，可望出任金管會主任秘書一職，外界也相當看好她未來的表現；但這項人事命令尚待最後確認核定，並由金管會正式發布。

近日有多項人事異動，其中，金管會12月2日當天發布四項人事命命，分別是高晶萍陞任金管會證期局局長、黃仲豪陞任金管會證期局副局長、王秀玲陞任金管會證期局主任秘書，以及劉秀玲陞任金管會綜合規劃處處長。

