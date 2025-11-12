人事名單生嫌隙？林佳龍、吳釗燮傳惡鬥 外交部發聲駁斥

外交部長林佳龍跟國安會秘書長吳釗燮屢傳不合，週刊報導，去年520新團隊上任後，兩人就因為外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出，吳釗燮多次繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選。外交部發聲回應，澄清是不明人士的無端揣測與扭曲報導，對外交部及國安團隊的努力造成傷害，並重申外交團隊的目標與方向一致，不會因無端指控分心退卻。

有心結？林佳龍、吳釗燮遭爆不合互鬥

國安會秘書長吳釗燮機要幕僚何仁傑涉入共諜案，之前在立院備詢時，外交部長林佳龍沒有幫忙緩頰，短短幾句問答已經凸顯兩位前後任外長的關係暗潮洶湧。週刊報導，吳釗燮跟林佳龍角力越來越檯面化，吳釗燮人馬國安會副秘趙怡翔日前訪問華府，被認為繞過代表處衝擊台美互信，更傳出吳釗燮繞過林佳龍指揮外交部司處運作駐美代表人選。

外交部發言人蕭光偉指出，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就，外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

龍燮角力火花四溢 友盟尷尬問：到底誰說了算？

龍燮兩人首度過招就在一份人事名單，吳釗燮曾交接一份外交官的推薦人選，林佳龍接外長後積極拜會外交圈前輩，包括卸下公職身分的前國安會秘書長李大維，而最後外交部新人事任用與吳釗燮的推薦多有出入，讓吳釗燮很不滿，兩人因此種下嫌隙，就連友盟的外交人員私下也開玩笑地問「你們的外交部長到底是誰？到底誰說了算？」嗅到兩人不尋常的氣氛。

民進黨立委范雲認為，一定是外交體系跟國安體系團結合作才能有成果，認為應該要從結果來看，現在這些傳聞都是過多的臆測。國民黨立委葉元之則怒批太荒謬，質疑現在台灣外交情形不那麼順暢的情況下，兩人卻還要互鬥，更反問「把台灣的外交垮了，我們又能得到什麼？」龍燮兩人爭搶外交事務主導權，恐怕也成為賴政府推動外交工作的變數。

