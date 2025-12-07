人事大地震！美國喜來登飯店宣布裁員 110人受影響

位於美國德州阿靈頓（Arlington）的喜來登飯店表示，將在明（2026）年正式關閉。（示意圖／翻攝自unsplash）





喜來登飯店（Sheraton Hotel）以舒適的房間與多元餐飲服務聞名，分布版圖遍布全球70多個國家，並帶來優質的住宿享受。不過，近期位於美國德州阿靈頓（Arlington）的喜來登飯店表示，將在明（2026）年正式關閉，預計將有110名員工遭到裁員。

根據《WFAA》、《Arlington Network》報導，飯店管理公司表示，在12月3日左右，就已向德州勞動力委員會提交「工人調整與再就業通知」（WARN 通知），關閉程序將依照當地法規執行，屆時 110 名員工將受影響，並自2月15日起正式生效。

廣告 廣告

這家喜來登飯店位於阿靈頓遊樂區附近，距離當地知名的AT&T球場、德州六旗遊樂園（Six Flags Over Texas）、Globe Life Field等熱門景點，僅有數分鐘路程，可以說是交通十分方便。目前飯店尚未公布詳細的閉店原因，但早在2023年左右，飯店就公布了拆除計畫，且獲得阿靈頓市議會一致批准，並計畫在當地興建第3家洛伊飯店（Loews Hotels）。

洛伊飯店（Loews Hotels）是美國高階連鎖酒店品牌，主要分布於美國和加拿大的大城市及熱門度假區，並提供舒適住宿、餐飲服務及會議設施，非常適合商務、休閒及家庭旅遊。根據原始規劃，新飯店將設置超過500間客房，還有會議中心，以及餐飲與零售空間，預期落成後，將為阿靈頓娛樂區帶來新的觀光與商務機會。

更多東森新聞報導

Buffet大戰！ 吃到飽鱈場蟹回來了PK五種蟹無限吃

獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高

瀚仕健康集團30週年喬遷大直美福 啟動亞洲醫學新紀元

