人事大地震！美電信巨頭將裁1.3萬人 1州首當其衝

美國電信業龍頭威訊通訊先前曾表示，將對人力進行重組，之後會裁撤1.3萬人。





美國電信業龍頭威訊通訊（Verizon Communications）先前曾表示，將對人力進行重組，之後會裁撤1.3萬人，同時也是公司成立以來，最大一波裁員潮。日前威訊通訊表示，將對於這波人事調整，進行更詳細的說明，首當其衝的便是華盛頓州，預計將在明（2026）年1月開始第一波裁員。

根據《Business Insider》、《THE NEWS TRIBUNE》報導，CEO舒爾曼（Dan Schulman）於11月20日在官網上發布聲明，為了滿足客戶需求，並鞏固市場領先地位，他們需要調整策略方向，並精簡人力資源。因此，公司決定裁撤1.3萬名員工，希望可以提供更好的服務，並抓住新的成長機會。

威訊通訊表示，首波裁撤地區將瞄準「華盛頓州」，共有165名員工受到影響。根據威訊通訊向華盛頓州就業安全部提交的《員工調整與再訓練通知法案》（WARN）文件顯示，其中位於州內西部大部分地區，以及東部部分地區的門市，這些店家將從直營轉為加盟門市，並於明年1月23日展開第一波人事精簡。

面對如此大規模的人事調整，舒爾曼表示：「改變勢在必行，但這從來不是件容易的事。」他指出，公司一直以來追求更高的效率，同時持續掌握新機會，推動企業邁向成功。舒爾曼透露，未來幾週內 Verizon 將公布全新的組織架構與工作重點。舒爾曼向員工喊話，「必須共同努力，爭取最佳成果」，並為客戶、股東以及彼此創造真正具意義的價值。

