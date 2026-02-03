人事成本增！加油站洗車年初漲 過年砍優惠

各大加油站、洗車場業者調漲價格。（圖／東森新聞）





人事成本不斷調漲的情況下，也帶動各大加油站、洗車場業者調漲價格，再加上年關將近，新一波的年節洗車費率也陸續公告，雖然有不少加油站宣布不漲價，但卻停收優惠券，這跟平日相比也還是有10到100元不等的漲幅，另外，也有業者是不漲價，但只提供限定服務。

出動高壓水槍，將車身打濕，接著鋪上泡沫，徹底去除髒汙，年關將近，不少人陸續會將愛車送洗。

洗車民眾vs.加油站員工：「（沒有優惠券的話要跟您收300喔），啊漲價啦，（漲價了，我們1月1號價格已經做調整了）。」

只是不少加油站業者，1月時已悄悄調漲洗車費，區間達10到50元，如今再公布春節洗車方案，全國加油站長達16天，台亞加油站北基加油站，則為14天，打出洗車不漲價，不過停收優惠券，但這跟平日相比形同漲價，還是有10元到百元不等的價差。

除了加油站，不少洗車場業者，也陸續發出公告要調漲洗車打蠟費，以目前價位來看，中小型車約1300元，大型車甚至要到2000元，年前加價200-500都有，春節期間還可能會更高，不過也有其他業者反向操作。

頂級洗車美容業者何店長：「我們就是把比較大眾的蠟，就是說過年期間就是不會用，就暫停使用，我們現在就是以專用蠟以上的服務去對客人，價目表完全就是一致，就完全都沒有變。」

鎖定中高價位的洗車美容業者，走的是以價制量策略，年前預約洗車的，只用限定蠟種，強調慢工出細火。

頂級洗車美容業者何店長：「我們四間店每年過年都是，前兩個禮拜都是滿的，除夕前一個月，就是說提供純洗車(服務)也是暫停，因為我們先前都有跟客人明講，不會刻意讓客人約不到。」

畢竟人力還有各種成本考量，都得一併考慮進去，年節倒數，洗車人潮多，鈔票和耐心都要先準備。

