人事總處：總統府委員會屬歷任政府慣例 非本屆獨創
[Newtalk新聞] 行政院人事總處今（30）天發布新聞稿澄清指出，總統為聽取多元社會意見以輔佐國政決策，過去多有依任務需求設置諮詢編組。例如：馬英九前總統任內，總統府於2008年設置「財經諮詢小組」，並於2010年成立「人權諮詢委員會」。前述組織均是邀請產官學界專家，針對特定國家重大議題提供諮詢與建議。賴清德總統此次成立的氣候變遷、健康台灣及全社會防衛韌性等三大委員會，其性質與運作模式與前述馬政府時期之組織一致，皆屬「諮詢顧問」性質之任務編組，此乃政府體制內一貫的運作常態。
依法設置之「任務編組」 非屬「常設行政機關」
人事總處進一步說明，依據「中央行政機關組織基準法」第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員係由相關機關人員派充或兼任。總統府自得依該法規定視業務需要設任務編組「委員會」。又此類委員會性質為處理特定議題的諮詢平台，與具備獨立預算、法定職掌及固定編制的「行政機關」截然不同，且相關成員均為兼任或無給職，所需幕僚行政工作也由現有府院機關人員調派支援，未增加任何法定機關編制或公務預算員額。
聚焦政策諮詢功能，不干預行政執行權責
人事總處表示，總統府層級之委員會，其核心價值在於「集思廣益」與「戰略對話」。一如馬政府時期的人權諮詢委員會係對國家人權報告提出建議，這次三大委員會僅針對全球性挑戰提出戰略諮詢。具體的政策規劃、法令制定及預算執行，仍依據憲政體制回歸行政院及所屬各部會權責辦理，並未改變現行行政院及所屬各部會之組織架構與法定權責。
人事總處最後強調，政府組織運作講求法制與延續性。以任務編組方式延攬民間智慧，係歷任政府共同採行的有效治理模式。期盼各界能參照過往行政前例，理性看待此次委員會之設置目的與功能。
