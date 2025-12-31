人人是防災士 突破10萬里程碑

消防署為落實「全社會防衛韌性」理念，推動全民從中央到社區、從政府到民間建立一體的防災防衛力量，自民國114年起擴大推動防災士培訓，114年12月31日宣布全國防災士培訓完成取證已達10萬832名，完成突破10萬名的重要里程碑，在推動全民參與防災工作上邁入新階段。

消防署表示，面對極端氣候、地震、坡地災害等複合型威脅，提高社會大眾的防災知識與技能是強化社會韌性的核心，而「防災士制度」正是推動民眾自主防救災能力最關鍵的量能之一。

為持續積極推廣防災士培訓，今年起培訓對象除原有社區、民眾外，更擴大至國防部、交通部、22個地方政府及19家培訓機構，培訓對象包含8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員、計程車司機、常備役男、替代役男、村里長（幹事）、婦女團體、中華電信、台電公司、宮廟等，遍布全台各行各業，強化民眾自主防災能力，提升社會韌性。

消防署說明，防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規畫、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自助、互助的重要力量，同時有助於結合民間與公部門之間的救災量能。

消防署呼籲，全民共同提升防災意識是面對未來災害風險的唯一道路。防災士人數突破10萬名是強化台灣韌性的新起點，防災士制度是全民參與、無門檻、無義務的制度，以自助、互助為理念，未來將持續深化公私協力，整合民眾、社區與企業防災，推動「人人是防災士」的願景。