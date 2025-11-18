人人犬舍不當繁殖、剪聲帶 潘慧如震驚出手：盡一份心力

潘慧如出席活動，談到人人犬舍事件也直言「很震驚」。（圖／記者陳怡伶攝）





苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆出不當繁殖、割犬隻聲帶等爭議，引起社會譁然，藝人米可白、潘慧如也紛紛發聲。對此，潘慧如今（18）日出席寵物保健食品活動，除了分享經營寵物旅館的點滴外，談到人人犬舍事件也直言「很震驚」。

潘慧如透露，「特寵」並不容易取得，必須要相關科系畢業，確保有足夠的專業知識，若沒有相關背景，則需要去上課後，經過審核才能核發證照，原以為有了特種字號會被嚴格檢視，所以當她看到這件事情「蠻震驚的」。

先前米可白也直接發文點名苗栗縣長鍾東錦，潘慧如表示沒有看到文章，但對方有跟她聯絡，委請動保協會發起認養毛小孩，第一階段是14到16隻，之後也會負責募款醫療費用、協助送養等安排；另外，潘慧如也宣布，只要領養人人犬舍的狗狗，她的寵物旅館也盡一份心力，提供免費美容、洗澡的服務。



