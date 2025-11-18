人人犬舍案懲處出爐 鍾東錦加強動防所資源完善犬隻生活 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」日前遭爆違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，苗栗縣政府今（18）日發布新聞稿表示，因「人人犬舍」案涉及重大動物福利爭議，縣府除對犬舍業主進行重罰與廢止營業執照外，並依政風處調查結果作出人員職務調整及懲處，包括接掌動物保護防役所長13年的張俊義被拔官降職。縣長鍾東錦表示，確有疏失，該走就走；有錯就認，該動就動。

苗栗縣政府說明，動防所所長張俊義調離現職，降調為農業處專員；寵物管理課長彭奕銘，調整為防疫檢疫課長，防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士。另外，轄內某牧場發生犬隻遭鼬獾咬傷，續後檢測狂犬病呈陽性，因故相關防疫人員待確認疫病情況後再行調動，而動防所關係人員因執行業務疏失，皆提報考績委員會懲處。

同時，增設獨立督察一名，督察歷程直接呈報縣長室，開通苗栗汪汪隊長通報專線，縣內動保所相關問題直接受理民眾陳情，杜絕監督單位與業者互通有無之可能。

鍾東錦表示，不在憤怒的時候做下重要決定，是他人生歷程經過無數次跌倒後，才學習到的寶貴教訓。他說，縱然壓力使人妥協，但不必然代表決策正確，歷經審慎調查，期望經過多方考量後的方案，能讓毛孩子們真正重獲新生，走出悲慘歲月。

「如果牠們沒有家，那我們就把家搬到收容所。」鍾東錦說，未來就苗栗縣動保所周邊增設寵物陽光樂園，讓留在收容所的毛孩子們，可以走出鐵籠，在草地上盡情奔跑，可以看見陽光，避免孤獨老死籠中。

鍾東錦希望，未來領養毛孩子將不需要隔著鐵籠遙遙相望，可以在樂園中與毛孩子真正的面對面，透過撫摸、擁抱、與互動，藉此期望每個人都能找到人生中的「真命天寵」。他也喊話「挨罵一時，但接下來的日子，希望狗狗可以在收容所裡，快樂生活。」。

另外，動物保護防所原訂明（19）日將開放第一批85隻、7歲以上的犬隻，於動物保護教育園區開放認養，但送養活動因人力不足暫停一次。

