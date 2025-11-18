人人犬舍毛孩遭剪聲帶！潘慧如震驚喊：很傻眼 攜手米可白展開救援行動

潘慧如出席寵物保健品記者會。杜沛學攝

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆出非法繁殖、超養，甚至大批犬隻遭剪聲帶，引發社會撻伐。開設寵物旅館的潘慧如18日出席寵物保健品活動，被問到此事直呼很震驚，因為要取得相關證照從事寵物相關事業並非易事，都有經過嚴格把關，竟還發生這樣的事，「滿傻眼的」。

米可白在臉書上為「人人犬舍」的毛孩子們發聲，特別提到感謝潘慧如「陪我一起找資源一起為孩子奔走」。潘慧如表示，兩人已開始著手這些受虐毛孩的安置，已委請動保協會協助認養犬舍毛孩，第一階段約14至16隻，之後也會負責協助醫療費募款、送養等後續安排。潘慧如還宣布，只要有人領養人人犬舍的狗狗，她的寵物旅館將提供免費美容服務。

潘慧如經營寵物旅館也遇到各種難題。杜沛學攝

飼主怪要求越來越多！苦笑嘆難賺

提到自己經營寵物旅館，潘慧如苦笑嘆，距離開始盈利之路還很遠，她坦言自家收費比一般寵物旅館要高，但很多特別服務如餵藥、餵保健品都沒有額外收費，導致飼主們奇怪的要求越來越多。

例如有人希望毛孩子入住期間「一天一蘋果」，工作人員就還要另外切水果；或者有人要求一定要讓毛孩子吃鮮食。後來潘慧如只好規定「不動刀、不動火」，希望工作人員花更多時間在照顧毛孩子身上。



