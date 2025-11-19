中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗公館鄉人人犬舍，違法繁殖及割除小狗聲帶，遭沒入273隻品種犬，其中首批85隻7歲以上的犬隻，完成絕育手術並植入晶片，開放認養，如果同1隻小狗有2人以上登記認養，則採抽籤決定，現場湧入不少愛心人士。

想認養犬隻的善心人士，一批一批到來，與籠子裡的毛小孩相視，就看哪一隻有眼緣。民眾愛心爆棚，媽媽帶著女兒、爸爸帶著兒子來找尋有緣的毛小孩。





人人犬舍毛小孩遭割聲帶 首波85隻開放認養 吸引愛心民眾前來（圖／民視新聞）

苗栗公館鄉人人犬舍違法繁殖甚至割除犬隻聲帶，苗栗縣政府開罰480萬元並撤銷執照，沒入273隻品種犬，其中85隻7歲以上毛小孩，首波開放認養。苗栗縣府農業處長陳樹義：「今天的85隻我們都已經有做結紮，而且傷口都已經也復原，我們才來做公開認養；另外第二梯次的部分，我們現在是針對7歲以下的犬隻回來，我們是預計在11月底，我們會安排獸醫師做結紮。」





首批85隻7歲以上的犬隻 完成絕育手術並植入晶片開放認養（圖／民視新聞）





認養民眾相當踴躍，同1隻小狗有2人以上登記認養，需由抽籤決定。沒抽中的有點失落，不過苗栗收容所裡還有其他毛小孩。另外還有第二批173隻七歲以下沒入的毛小孩也將在絕育手術後，12月初公佈認養資訊，希望以「領養」代替「購買」。









人人犬舍毛小孩遭割聲帶 首波85隻開放認養 吸引愛心民眾前來（圖／民視新聞）













