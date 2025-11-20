人人犬舍虐犬割聲帶！動保團體不滿縣府僅拔官懲處…地檢署按鈴告前所長
記者吳泊萱／苗栗報導
苗栗公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養等虐犬爭議，犬舍內290隻品種狗有9成被割聲帶，風波延燒將近1個月，引發輿論譁然。苗栗縣場鍾東錦下令政風徹查後，於18日公布懲處名單，任職動防所13年的所長張俊義遭拔官、降職等。動保團體不滿動防所所長僅受行政懲處，今日（20日）前往苗栗地檢署按鈴控告前所長涉嫌圖利罪及公務員登載不實罪。
動保團體《台灣動物共生聯盟》指出，「人人犬舍」長期虐犬，包括割聲帶、拔指甲及違法繁殖，且飼養環境惡劣，嚴重危害動物權益。但苗栗縣府自2016年至2024年間9次查核評鑑，竟都查無違法事項，犬隻遭割除聲帶，吠叫聲明顯異常，竟還能獲評優等、乙等，懷疑查核人員掩護業者違法，讓犬舍持續賺取黑心錢。
《台灣動物共生聯盟》指控，今年10月有民眾通報犬舍虐犬，但動防所卻遲遲不願前往稽查，直到媒體曝光後才進行查核作業，離譜狀況引發社會譁然。縣長鍾東錦得知狀況後下令嚴懲，犬社負責人謝姓獸醫挨罰480萬9000元，並廢止犬舍營業執照，縣府也針對動防所疏失，同步進行政風徹查。
苗栗縣府於18日公布調查結果，認為動防所查核疏漏、人力配置不當，農業處處長陳樹義因督導不周自請處分、併同任職動防所所長13年的張俊義及相關人員送考績委員會懲處。另外，動防所所長張俊義也遭拔官，由9職等調為8職等的農業處專員。
但動保團體認為動防所所長張俊義除了受行政懲處外，也應負起司法責任，因此前往苗栗地檢署按鈴控告，張俊義涉嫌圖利罪及公務員登載不實罪，希望檢調單位能深入徹查，釐清相關人員疏失。
更多三立新聞網報導
週六「小雪」時來轉運！4生肖「運勢大爆發」…第1名越高調越有錢
1年2次重大毒駕！彰化惡男毒駕輾斃女志工肇逃…換車揪友「車上開毒趴」
高雄驚險火燒車！轎車追撞公車逆撞騎士…車頭起火駕駛受困搶命畫面曝
降溫猝死？台中75歲老翁躺地一睡不起…兒報案求救已成冰冷遺體
其他人也在看
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 5 小時前
不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 新北市報導新北市樹林後火車站旁邊，一間眼鏡行前的階梯上，近日被人擺放將近20個「防鴿用塑膠尖刺板」，不少人看了很害怕，就怕踩到受傷，事後警方調查發現，是附近一名羅姓住戶所為，男子也坦承，因為不滿街友睡在這裡，有礙觀瞻，才會擅自擺放，全案函送新北地檢署偵辦。走著走著，地上怎麼有尖尖刺刺的釘子，近看不得了，階梯上放了一排又一排，這是「防鴿用塑膠尖刺板」，雖然是塑膠做，路過的人還是嚇壞了，過都不敢過，就怕一不小心就受傷，民眾以為是前方眼鏡行放置的，店家緊急澄清。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／爆料公社二社）11號，警方獲報到場，趕緊先把「防鴿用塑膠尖刺板」拔掉，事後發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，原來他不滿這邊經常有街友逗留、坐在階梯上，或是睡覺，才氣得放置刺板放在路面，希望可以改善。樹林派出所副所長林東衍表示，經查，確認為一名37歲羅姓男子所為，其向警方表示，因不滿該址周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，遂擅自將尖刺板放置於路面。全案於警詢後依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／民視新聞）男子希望可以改善車站附近環境，不要讓一堆街友停留在這邊，但他突發奇想放置尖刺板，也讓自己惹上麻煩。原文出處：不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！ 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 1 天前
98分變82分？ 警接罕見報案 要查小一生數學成績
這真的是警方接到罕見的報案，台南一名家長 認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數 還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。 #數學#期中考#誹謗東森新聞影音 ・ 1 天前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
恐怖尾隨! 不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 1 天前
台南鐵工廠觸電意外! 工人遭漏電鐵架吸附"動彈不得"
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南日前發生鐵工廠的觸電意外，一名工人不慎被漏電的鐵架吸附，整個人動彈不得，還好同事及時發現，趕緊將漏電的插頭拔掉，這才解除危機。物理老師也提醒，不確定物品是否漏電，其實有安全的測試方法。工人觸電無法動彈，同事趕忙關掉電源才解除危機。（圖／社會事新聞影音）畫面中一名男子拿起地上的鐵架，卻不自然的往旁邊跳了兩下，接著像是被黏住一般，整個人動彈不得。同事見狀立刻踢開鐵架，只可惜無濟於事，趕緊轉身將插頭拔掉，這才解除危機。這起觸電意外發生在台南仁德這家鐵工廠，還好還好同事及時救援，趕緊斷電，觸電的工人沒有大礙。醫生也提醒，而發現有人不慎觸電時，千萬不能直接用手推開物品或接觸觸電人員。成大醫院急診部醫師王柏晝表示，一定要確認電源已經關閉，或是觸電者已經脫離電源，才能接近進行援助，以免自己成為第二個受害者。測試是否漏電，可以戴著絕緣手套（右），用手背觸碰。（圖／民視新聞）商家建議可以改戴絕緣手套，提升防護力，但對抗對電壓的程度還是有限。如何確定物品是否漏電，物理老師凌永裕說，觸電的時候肌肉會收縮，會把漏電物體緊緊抓住，會放不開實際上最好的方法，是戴著將絕緣手套用手背去碰，觸電收縮反而不會把物體抓住。原文出處：台南仁德鐵工廠觸電意外！ 工人遭漏電鐵架吸附「動彈不得」 更多民視新聞報導高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致昔口誤：賣一片虧一片！阿堂鹹粥「遭疑換人」招牌消失 業者揭內幕房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 1 小時前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 4 小時前
翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒
綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集自由時報 ・ 1 天前
女疑被伸鹹豬手偷摸報警! 廟公澄清:不小心碰到
南部中心／綜合報導高雄一名女子，帶著2歲女兒，要去玩遊樂設施，途中經過一間宮廟，廟公很熱情說要請小孩吃冰，看母女倆想玩問籤機，還拿出硬幣幫忙啟動機器，但女子卻指控，阿伯疑似趁她抱小孩時，伸出鹹豬手，偷摸她的臀部，阿伯則澄清，只是不小心碰到，雙方各說各話，女子已報警，交由警方釐清。高雄有女子帶女兒經過宮廟，在和廟公接觸過程中，疑似遭到性騷擾。女子怒氣沖沖來到宮廟，指控被眼前的阿伯性騷擾，但阿伯反駁，只是輕輕碰觸到。這解釋讓女子聽不下去，說要報警，這時阿伯驚覺事情大條了，才趕緊求饒。事發在高雄路竹區，南巡代天宮，當時女子帶著2歲女兒出門玩，經過廟前，廟公突然很熱情，要拿冰請女兒吃，女子不疑有他。阿伯解釋，當下是要拿衛生紙幫小女童擦嘴，不小心碰觸到女童媽媽的臀部。（圖／民視新聞）女兒開心接下冰棒，走到宮廟，發現主殿旁有一台老舊的問籤機，阿伯幫忙拿硬幣啟動，卻疑似趁著女子抱著女兒時，伸出鹹豬手，朝女子臀部摸下去。當事廟公表示，衛生紙我都隨身攜帶，要幫她女兒擦嘴巴而已，就不小心碰到，碰到媽媽的臀部，這種情形我看過很多了，該怎麼處理都沒關係。阿伯解釋，只是不小心碰到，但女子不接受，當下立刻去報警。高雄市警察局湖內分局路竹所副所長王瑞成表示，本分局受理後通知涉案男子到案說明，全案依違反性騷擾防治法續辦，以釐清相關事證。報警後，女子也在社群平台分享經歷，希望提醒其他女子小心，雙方當事人各說各話，到底真相為何，只能交由警方釐清。原文出處：女疑被伸鹹豬手偷摸報警! 廟公澄清:不小心碰到 更多民視新聞報導改造雄女變「89愛的猛料辣妹」！遭校方提告「網紅回1句」網炸了人妻找水電工修漏水突遭「親額頭」 嚇到報警他辯：不小心嘴碰到她已婚女老師涉性侵男學生還寄193封露骨信 遭判14年民視影音 ・ 1 天前
北市2警沒開單舉發無牌違停遭控貪污 二審再判無罪
社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導員警開罰單，被民眾罵〝搶錢〞，沒開單，結果被檢舉人告發〝貪汙〞！台北市士林分局有2名員警，3年前驅離紅線違停的車輛，沒開罰單，結果，被檢舉違停的民眾告發，檢方依貪汙治罪條例中的圖利罪，將兩名員警起訴，員警因此停職一年，如今一二審都判無罪，讓兩名警察終於鬆一口氣。民視記者洪巧璇：「員警執勤看到路邊紅線上，有車輛違停卻沒有依規定開單，反而是叫車主把車開走，就被路過民眾看到，向士林地檢署告發兩名員警。」口頭要求違停車輛移車，卻沒有開單，兩名警察，怎麼也沒想到，因此被停職1年，還差點丟了飯碗，因為檢舉違停的民眾，指控員警不開罰單，就是貪汙、圖利。民眾：「可能他（檢舉人）被開過單子以後，他心裡有一種相反的感覺。」民眾：「我覺得這個就很難講，它條例是有可是問題有的時候，真的是應該有一點寬容。」民眾：「3分鐘臨停啊有人檢舉，不就要開單，就可以直接開。」沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）回溯到3年前，台北市士林分局接獲報案，民眾指稱，延平北路七段有無牌車違停紅線，葉姓以及應姓員警到場後，民眾立刻上前表示，車子是朋友的，並且是停在私人土地上，員警就誤以為這是非道路範圍，因此沒開單，這讓檢舉人相當不滿，告發兩名員警，檢方勘查後認定違停地點是公有土地，因此對兩名員警提出圖利罪起訴。員警辯護律師查克律師：「兩名警察跟那個車主完全不認識，他沒有必要為了要圖利這個，了不起幾千塊，頂多到一萬塊的這個罰單，然後葬送自己二三十年的警察生活。」一審法院認為，員警不熟悉法律，貪圖方便，才沒開單，只算是行政疏失，沒有圖利犯意，判無罪。檢方不服、提出上訴，高等法院認為，員警可能因一時疏誤，而未製單舉發，且雙方不認識，不構成圖利、貪汙，也判無罪。沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪（圖／民視新聞）員警辯護律師查克律師：「（員警）因為這件事情很煎熬，然後又被停職，去診斷之後罹患憂鬱症，然後暴瘦了20幾公斤。」法官一句〝無罪〞，讓兩名員警等了整整三年，終於放下心中的大石頭，也道出警方執勤的背後，總有許多說不出口的無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：沒開單舉發違停車輛遭控貪污 北市兩警二審再判無罪 更多民視新聞報導安倍遇刺案開庭！山上徹也母妹曝家庭悲劇：我們是被統一教會摧毀的受害者她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰民視影音 ・ 5 小時前
勞動部發錢了！ 政府補助「3假別薪資」 請領資格一次看
年底將至，勞動部特別提醒全國企業主，凡已先行墊付員工的「3假別薪資」，符合資格則可向政府申請補助，建構更友善的職場環境。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫
中部中心/ 蔡松霖 雲林報導雲林斗六市，雲科大旁的透天厝住宅區，18日晚間9點多傳出火警，火舌猛烈從3樓竄出，火光在黑夜裡十分嚇人，所幸屋內3人及時逃出，其中2人嗆傷送醫。住宅區暗夜惡火，火舌不斷從屋內竄出，火勢猛烈，燒得劈哩啪啦，紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人，鄰居聞到燒焦味紛紛出門探看。聲源：附近住戶：「他們朋友也住樓上啦。」雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人（圖／民視新聞）火舌直接從3樓飛竄，18日晚間9點多，警消獲報，雲林斗六市仁愛路一處社區型的透天厝住宅發生火警，由於是連棟社區，擔心火勢延燒波及其他民宅，趕緊先疏散社區住戶，並加派總計11輛各式救災車輛及1輛救護車到場。發現起火戶3樓火舌冒出：「雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，到達現場後立即疏散現場民眾，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，起火戶有2名民眾輕微嗆傷送醫，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，沒有大礙。」斗六市仁愛路連棟社區發生火警消防隊抵達趕緊先疏散社區住戶（圖／民視新聞）疑似3樓起火向上竄燒，4樓加蓋完全遭火舌吞噬。還好屋主及2名住戶共3人，及時逃到屋外，其中2名男性住戶吸到濃煙，預防性送醫觀察，幸好沒有大礙，消防人員20分鐘內控制火勢。3至4樓燃燒面積約50平方公尺。確切的火警原因仍待火調人員進一步釐清。雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 ２人嗆傷送醫（圖／民視新聞）原文出處：雲林科技大學旁民宅傳火警 2男嗆傷送醫 更多民視新聞報導濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光彰化騎樓機車竄火苗！ 17人受困幸全數獲救國3龍井段東側山坡「雜草狂燒」 火勢現場畫面曝光民視影音 ・ 1 天前
一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年夏季聖誕節後，在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
日本四大出版社勝訴！法院判美商Cloudflare助長盜版需賠償5億日圓
日前全球知名的網路基礎架構商 Cloudflare，才傳出大規模故障，造成許多網站、平台、服務和遊戲轉時間內癱瘓。而近日，Cloudflare 又遭到日本 4 間大型出版社聯合控訴，被東京地方法院判因為助長了盜版漫畫的傳播，要賠償約 5 億日圓。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
NBA》「瘋狗貝」Beverley遭妹妹指控掐脖、甚至威脅殺人 律師否認暴力行為
37歲的Patrick Beverley最近因為涉嫌對15歲妹妹施暴遭逮捕，外電披露的文書內容細節更緯來體育台 ・ 21 小時前
書記官到越式洗髮店按摩疑伸鹹豬手 議員妻致歉
台北市 / 綜合報導 嘉義市一名黃姓市議員的書記官丈夫，日前到越式洗髮店按摩，被業者控訴，涉嫌對員工伸出鹹豬手，當下書記官被請出店外，對方還回應「別間店可以，以為你們也可以」。業者當下氣炸，懷疑對方疑似是慣犯，而將事件曝光在臉書社團，不過又因為不明原因遭到下架，議員事後為丈夫的行為致歉，嘉義地檢署也表示將召開人事考核會議，依法審議懲處。一名男子，到越式洗髮店按摩，突然間伸出鹹豬手，觸摸員工小腿，摸一下還不夠，接連摸了好幾下，業者當下氣炸，直接把男子請出去，男子VS.越式洗髮店業者說：「(請出去)，因為別的店可以，我以為這裡也可以。」男子這句話，讓業者難以接受，而且這名男子，疑似是慣犯，事後更發現，原來他是法院的書記官，也是嘉義市黃姓議員的丈夫。越式洗髮店業者說：「看到這個預約的時候，她們(員工)就有點面露難色，這個王先生之前來消費的時候，就有對她們可能有抓腳的舉動，來了之後，確認是同一個人，就看到了那一幕。」員工反映看到預約面露難色問怎麼了，說這個王先生消費就有抓腳的舉動，來了確定是那個人員工施作待在那邊看，看到那一幕蒐證抓腿的那一幕，義市這間越式洗髮店，日前接到王姓男子預約，兩名員工面面相覷，不是很想接，業者覺得奇怪，一問員工，才知道對方曾對他們涉嫌性騷，等到王姓男子再次上門光顧，又涉嫌不當觸碰，過程全被業者錄影蒐證，業者表示，當時將事件曝光在臉書社團，不明原因遭下架。越式洗髮店業者說：「真的是滿傻眼的，做錯事，還硬要找一個理由嗎，說「別間店可以，所以我以為你們也可以」，完全就不是他做這些事情的理由，原本有PO網，一兩個小時左右吧，文章就被下架了。」事件曝光後，黃姓議員致歉，表示丈夫有按摩習慣，不論是有意還是無意，都是不對的行為。嘉義市議員黃露慧說：「造成當事人不愉快或反感，我感到抱歉，我誠摯對當事人表示歉意。」嘉義地檢署主任檢察官江金星說：「本署業已啟動行政調查，同仁於接受調查時，也對店家表達道歉之意。」身為公務人員，言行不當，地檢署後續將召開人事考核會議，依法審議懲處。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
呂文婉拱天宮拜拜遭塞籤紙 義工撕碎：恐為騙財手法
苗栗縣 / 綜合報導 資深媒體人呂文婉到苗栗白沙屯拱天宮拜拜，說遇上離奇事件，她被一名陌生婦人叫住，還塞了一張籤紙給她，當下廟裡義工就搶過去撕碎丟掉，義工說，廟裡會有不肖人士假借通靈接近信徒，製造恐慌藉此攀談騙財，另外一種民俗說法，說是把壞運氣過給別人。廟方強調，遇到這種情況可以趕快跟穿制服的廟方人員反映，廟方會及時處理。資深媒體人呂文婉，到苗栗白沙屯拱天宮拜拜，說碰上了怪事，參拜過程中，遇到一名婦人喊她，還塞了一張籤詩，說是老師要結緣的。資深媒體人呂文婉說：「我看了一下那個籤詩，很不好，當然心裡就會覺得毛毛的，有一個義工先生，他就走過來他就說，這不是妳的籤詩對吧，我說不是，他就馬上把那個籤詩拿走之後，在我眼前，把它撕碎，然後丟掉。」呂文婉說，那張籤詩不是很好，聽了另一名解籤的師兄了解狀況，說是廟裡有不肖人士，假借通靈，製造恐慌，藉此攀談騙財，另外還有一說，說這樣塞籤詩，可以把壞運過給別人，民俗專家楊登嵙說：「下下籤塞給民眾，企圖將不好的運勢，轉嫁給他人。」平常日拱天宮拜拜的人不少，廟裡志工說，確實有看到，呂文婉過來拜拜，白沙屯拱天宮志工說：「她有來在大殿拜媽祖，拜很久，你說的籤詩。」白沙屯拱天宮志工VS.記者說：「我們沒看到她抽籤，有信徒塞東西給她有看到嗎，那個我們都沒有，沒有。」白沙屯拱天宮秘書林幸福說：「她並沒有向廟方反映，所以廟方這邊也是後來才知道這個訊息。」拱天宮表示，民眾來拜拜，遇到不認識的人塞籤詩的情況，趕快找穿制服的廟方人員反映，廟方會協助處理。 原始連結華視影音 ・ 1 天前