人人犬舍虐犬割聲帶！動保團體不滿縣府僅拔官懲處…地檢署按鈴告前所長

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗「人人犬舍」虐犬案，引發社會關注，動保團體不滿前動防所所長僅受行政懲處，前往地檢署按鈴申告。（圖／翻攝畫面）

苗栗公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養等虐犬爭議，犬舍內290隻品種狗有9成被割聲帶，風波延燒將近1個月，引發輿論譁然。苗栗縣場鍾東錦下令政風徹查後，於18日公布懲處名單，任職動防所13年的所長張俊義遭拔官、降職等。動保團體不滿動防所所長僅受行政懲處，今日（20日）前往苗栗地檢署按鈴控告前所長涉嫌圖利罪及公務員登載不實罪。

動保團體《台灣動物共生聯盟》指出，「人人犬舍」長期虐犬，包括割聲帶、拔指甲及違法繁殖，且飼養環境惡劣，嚴重危害動物權益。但苗栗縣府自2016年至2024年間9次查核評鑑，竟都查無違法事項，犬隻遭割除聲帶，吠叫聲明顯異常，竟還能獲評優等、乙等，懷疑查核人員掩護業者違法，讓犬舍持續賺取黑心錢。

《台灣動物共生聯盟》指控，今年10月有民眾通報犬舍虐犬，但動防所卻遲遲不願前往稽查，直到媒體曝光後才進行查核作業，離譜狀況引發社會譁然。縣長鍾東錦得知狀況後下令嚴懲，犬社負責人謝姓獸醫挨罰480萬9000元，並廢止犬舍營業執照，縣府也針對動防所疏失，同步進行政風徹查。

苗栗縣府於18日公布調查結果，認為動防所查核疏漏、人力配置不當，農業處處長陳樹義因督導不周自請處分、併同任職動防所所長13年的張俊義及相關人員送考績委員會懲處。另外，動防所所長張俊義也遭拔官，由9職等調為8職等的農業處專員。

但動保團體認為動防所所長張俊義除了受行政懲處外，也應負起司法責任，因此前往苗栗地檢署按鈴控告，張俊義涉嫌圖利罪及公務員登載不實罪，希望檢調單位能深入徹查，釐清相關人員疏失。



